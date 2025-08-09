Robert Lewandowski będzie wyłączony z gry przez kilka tygodni - informuje Javi Miguel. Dziennikarz dodał, że napastnik wróci na boisko prawdopodobnie po przerwie reprezentacyjnej.

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Koszmarne wieści w sprawie Lewandowskiego! Nie zagra kilka tygodni

Robert Lewandowski w piątek doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda, o czym poinformowała FC Barcelona. Pierwsze doniesienia sugerowały, że 36-latek opuści jedynie mecz w Pucharze Gampera z Como 1907. Niedługo później kataloński dziennik Sport ujawnił, że pod znakiem zapytania stoi występ w spotkaniu 1. kolejki LaLiga. Blaugrana rozpocznie rozgrywki od meczu z Realem Mallorca.

Kolejne informacje prosto z Hiszpanii wskazują na to, że spełnia się czarny scenariusz. Kontuzja ma być poważniejsza, niż zakładano, ponieważ Lewandowski ma pauzować kilka tygodni. Javi Miguel uważa, że przewidywany termin powrotu napastnika to nie wcześniej niż po przerwie na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji.

Jeśli doniesienia okażą się prawdą, to Lewandowski może opuścić najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Oczywiście kwestia ewentualnego powrotu do drużyny narodowej wciąż nie została rozwiązana. Można jednak przypuszczać, że po zmianie selekcjonera były kapitan będzie otwarty na ponowną grę z orzełkiem na piersi.

W poprzednim sezonie Lewandowski rozegrał 52 mecze w Barcelonie, zdobywając w nich 42 gole. Na swoim koncie zapisał także drugie w karierze mistrzostwo Hiszpanii oraz dołożył do tego Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii.

Aktualizacja g. 12:23

Według informacji, do których dotarł Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl, prognozy hiszpańskich mediów są zbyt pesymistyczne. Lewandowski co prawda ma opuścić mecz z Realem Mallorca, lecz jego zamiarem jest powrót na 2. kolejkę LaLiga, czyli starcie z Levante.