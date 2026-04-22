Barcelona reaguje na deklaracje Flicka i tonuje nastroje

FC Barcelona wraca do gry po bolesnym odpadnięciu z Ligi Mistrzów. Klub przygotowuje się do meczu z Celtą Vigo, a słowa Hansiego Flicka wywołały duże poruszenie.

Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick chce kontynuować pracę w Barcelonie

FC Barcelona znalazła się w trudnym momencie sezonu po porażce z Atletico Madryt. Drużyna musi szybko odbudować formę przed kolejnym ligowym wyzwaniem. Hansi Flick podczas konferencji podkreślił swoje przywiązanie do klubu oraz chęć dalszej pracy.

Trener przyznał, że obecny etap to najlepszy okres w jego karierze. Zadeklarował także, że Barcelona może być jego ostatnim miejscem pracy. Jednocześnie wyraził gotowość do przedłużenia kontraktu i pozostania na kolejne sezony.

Do tych słów odniósł się tymczasowy prezydent klubu. – Lubię słyszeć, że Hansi mówi, iż jest szczęśliwy w Barcelonie. Ma jeszcze rok kontraktu – powiedział Rafa Yuste. Działacz jednak nie chciał rozwijać tematu nowej umowy.

Yuste podkreślił, że nie jest to odpowiedni moment na rozmowy o przyszłości szkoleniowca. – Odnowienie kontraktu? To nie jest teraz czas, aby o tym rozmawiać. On już powiedział to wczoraj – stwierdził. Priorytetem pozostaje koncentracja na najbliższym spotkaniu.

Przed meczem z Celtą Vigo klub jasno określa cel. – Każdy mecz jest finałem. Nie przewidujemy, kiedy wygramy ligę. Myślę tylko o pokonaniu Celty dziś wieczorem – dodał działacz. Drużyna musi więc odpowiedzieć na boisku.

