Piłkarz Realu wrócił do treningów. Dobre wieści dla Arbeloi

17:26, 22. kwietnia 2026
Mateusz Bednarski
Real Madryt wrócił do treningów po zwycięstwie nad Deportivo Alaves. Według Mundo Deportivo do zajęć powrócił też Raul Asencio, co daje drużynie dodatkową opcję przed kolejnym meczem.

Alvaro Arbeloa
Alberto Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Asencio wrócił do treningów po chorobie

Real Madryt otrzymał pozytywną wiadomość przed kolejnym spotkaniem ligowym. Raul Asencio wrócił do treningów po przerwie spowodowanej chorobą. Obrońca zmagał się z bakteryjnym zapaleniem jelit, które wymagało leczenia w szpitalu. W krótkim czasie stracił kilka kilogramów i nie był zdolny do gry.

Zawodnik pracuje obecnie indywidualnie na boisku. Skupia się na lekkim bieganiu i stopniowym powrocie do pełnej dyspozycji. Jego obecność może być ważna dla zespołu w końcówce sezonu. Szczególnie, że sytuacja kadrowa w defensywie pozostaje niepewna.

W ostatnim meczu urazu doznał Eder Militao i czeka na dokładne badania. Wciąż niedostępni są także Thibaut Courtois oraz Rodrygo Goes. Każdy powrót do zdrowia ma więc duże znaczenie dla sztabu szkoleniowego. Nadchodzące spotkanie z Realem Betis będzie wymagającym testem.

Asencio znajduje się jednak w trudnym położeniu sportowym. Jest obecnie czwartym wyborem wśród środkowych obrońców. Wyprzedzają go Militao, Antonio Rudiger oraz Dean Huijsen. Planowane letnie wzmocnienia mogą jeszcze pogorszyć jego sytuację.

Dodatkowo w klubie pojawiło się rozczarowanie jego postawą. Zawodnik miał konflikt z Alvaro Arbeloą, co wpłynęło na ocenę jego zachowania. Mimo to nie chce odchodzić i liczy na szansę. Końcówka sezonu może zdecydować o jego przyszłości w Realu Madryt.

