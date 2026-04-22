Piłkarz Bayernu zaoferował się Realowi Madryt. Będzie dostępny za darmo

12:11, 22. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  ElNacional.cat

Raphael Guerreiro, którego umowa z Bayernem Monachium wygasa 30 czerwca 2026 roku, zaoferował się Realowi Madryt - informuje hiszpańska strona ElNacional.cat.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Raphael Guerreiro widziałby siebie w Realu Madryt

Raphael Guerreiro odejdzie z Bayernu Monachium wraz z końcem obecnego sezonu. Wówczas wygaśnie umowa łącząca lewego obrońcę z niemieckim klubem. Obowiązujący do 30 czerwca 2026 roku kontrakt między stronami nie zostanie przedłużony o kolejne kampanie. To oznacza, że boczny defensor będzie dostępny na rynku jako wolny agent. Taka sytuacja czyni go bardzo atrakcyjną okazją dla wielu europejskich zespołów, które szukają doświadczonego oraz wszechstronnego zawodnika.

Sam piłkarz powoli rozgląda się za nową drużyną i poprosił swoich agentów o nawiązanie kontaktu z konkretnym klubem. Jak informuje kataloński serwis „ElNacional.cat”, 32-letni Portugalczyk widziałby siebie w Realu Madryt. Guerreiro zdaje sobie sprawę, że na Santiago Bernabeu może dojść do zmian kadrowych, dlatego upatruje w tym swojej szansy. Wydaje się jednak, iż taki ruch byłby trudny do zrealizowania, ponieważ hiszpańskiemu klubowi przyświecają inne cele transferowe.

65-krotny reprezentant Portugalii urodził się we Francji, a w trakcie kariery występował w INF Clairefontaine, SM Caen, FC Lorient oraz Borussii Dortmund. Od 2023 roku reprezentuje barwy Bayernu Monachium. Jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 6 milionów euro. Warto dodać, że Guerreiro dobrze odnajduje się nie tylko na lewej obronie, ale także na wahadle oraz w roli ofensywnego pomocnika, co zwiększa jego atrakcyjność na rynku.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości