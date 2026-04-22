Alejandro Grimaldo nie dla Barcelony. Dogadał się z nowym klubem

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Grimaldo

Besiktas Stambuł bliski zakontraktowania Alejandro Grimaldo

Alejandro Grimaldo podczas zbliżającego się wielkimi krokami letniego okienka transferowego najprawdopodobniej zmieni otoczenie. 30-letni lewy obrońca spędził kilka udanych sezonów w Bayerze Leverkusen i chce poszukać nowego wyzwania sportowego, a także zwiększyć swoje zarobki. Kontrakt piłkarza z niemieckim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, dlatego dla włodarzy z BayAreny to jeden z ostatnich momentów, aby dobrze spieniężyć jego kartę zawodniczą.

Doświadczony wahadłowy w ostatnim czasie był łączony z Barceloną, Atletico Madryt oraz Bayernem Monachium. Wszystko jednak wskazuje na to, że ostatecznie wybierze mniej oczywisty kierunek. Jak podaje dziennikarz – Ekrem Konur, Grimaldo dogadał się bowiem z Besiktasem Stambuł w sprawie warunków indywidualnej umowy. Teraz turecki klub musi jeszcze dojść do porozumienia z Bayerem Leverkusen, który oczekuje co najmniej 20 milionów euro, co wydaje się kwestią czasu.

Dwunastokrotny reprezentant Hiszpanii z powodzeniem występuje w barwach ekipy Aptekarzy od lipca 2023 roku, gdy trafił na BayArenę na zasadzie wolnego transferu z Benfiki Lizbona. W trwającej kampanii wychowanek Barcelony rozegrał 41 meczów, zdobył 14 bramek i zanotował 11 asyst, co jest znakomitym wynikiem jak na defensora. Zawodnik, który w sezonie 2023/2024 sięgnął po mistrzostwo Niemiec, jest obecnie wyceniany na około 24 miliony euro. Taka kwota pokrywa się z oczekiwaniami działaczy z Leverkusen.