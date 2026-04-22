AC Milan może sięgnąć po nowego pomocnika. Jak się okazuje, trop Rossonerich prowadzi do ligowego rywala. Na ich celowniku znalazł się Ismael Kone z Sassuolo, który jest wyceniany na około 25 milionów euro - informuje "La Gazzetta dello Sport".

AC Milan w przyszłym sezonie zapewne będzie rywalizował w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Kadra zespołu Massimiliano Allegriego nie jest szeroka, więc władze klubu mogą dokonać wielu wzmocnień. Jedno z nich byłoby do środku pola. Dziennik „La Gazzetta dello Sport” przekazuje, że w kręgu zainteresowań mediolańczyków znalazł się Ismael Kone, który na co dzień reprezentuje barwy Sassuolo.

Reprezentant Kanady tej zimy definitywnie opuścił Olympique Marsylię i trafił za 10 milionów euro na włoskie podwórko. Dziś wartość rynkowa pomocnika jest zdecydowanie większa. Wspomniane źródło zdradza, że AC Milan będzie musiał zapłacić w granicach 20-25 milionów euro, jeśli zdecyduje się na transfer.

Ismael Kone znajduje się na liście życzeń AC Milanu. Kanadyjczyka na San Siro czekałoby bardzo trudne wyzwanie, ponieważ rywalizowałby o miejsce w składzie z kimś z trójki: Luka Modrić, Adrien Rabiot oraz Youssouf Fofana. Czas pokaże, czy pomocnik Neroverdich finalnie trafi pod skrzydła Massimiliano Allegriego.

W obecnym sezonie Ismael Kone rozegrał 30 spotkań w koszulce Sassuolo. Reprezentant Kanady zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców.