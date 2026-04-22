Barcelona i Real Madryt chcą skrzydłowego. Możliwy głośny powrót

18:20, 22. kwietnia 2026
Paweł Wątorski Źródło:  The Athletic

FC Barcelona i Real Madryt bacznie monitorują sytuację Victora Munoza z Osasuny Pampeluna - informuje "The Athletic". Królewscy mogą pozyskać skrzydłowego za 8 mln euro.

Hansi Flick
PressFocus Na zdjęciu: Hansi Flick

Victor Munoz na radarze hiszpańskich gigantów

FC Barcelona jest na czele w tabeli La Liga i ma sześć punktów przewagi nad Realem Madryt. Mimo ligowej dominacji obu hiszpańskich gigantów, sezon w Europie zakończył się dla nich rozczarowaniem. Odpadli z Ligi Mistrzów na etapie ćwierćfinału. Latem w obu klubach należy spodziewać się istotnych zmian kadrowych.

W Blaugranie priorytetem transferowym jest wzmocnienie trzech pozycji – środkowego obrońcy, skrzydłowego oraz napastnika. Katalończycy szukają przede wszystkim zawodników, którzy będą w stanie natychmiast podnieść jakość drużyny do zespołu prowadzonego przez Hansiego Flicka.

Jak informuje The Athletic, Barcelona zdecydowała się dołączyć do rywalizacji o Victora Munoza z Osasuny. 22-letni skrzydłowy od dłuższego czasu znajduje się również na liście życzeń Królewskich. Co ciekawe, zawodnik ma za sobą przeszłość w obu akademiach gigantów.

Jego sytuacja kontraktowa jest również istotnym elementem całej układanki. Klauzula odstępnego wynosi 40 milionów euro, jednak w przypadku Realu pojawia się dodatkowy czynnik – możliwość wykupu zawodnika za 8 milionów euro. Munoz opuścił madrycki klub latem 2025 roku.

W obecnym sezonie Hiszpan rozegrał 34 spotkania, w których zdobył sześć bramek i zanotował pięć asyst. W marcu zadebiutował w kadrze La Roja, a w spotkaniu towarzyskim z Serbią wpisał się na listę strzelców.

