Allegri już go trenował. Teraz marzy, by trafił do Milanu

Milan przygotowuje się do kolejnego sezonu i analizuje możliwe wzmocnienia środka pola. Według Marco Conterio, Nicolo Fagioli jest jedną z głównych opcji, a jego nazwisko wraca dzięki relacji z Massimiliano Allegrim.

Fagioli na celowniku AC Milan

Milan rozważa transfer Nicolo Fagioliego jako realną opcję na lato. Massimiliano Allegri od dawna wysoko ocenia pomocnika i jego rozumienie gry. – Mamy chłopaka o nazwisku Fagioli. Oglądanie go to przyjemność, zna futbol i tempo gry – powiedział trener. Te słowa padły już w 2018 roku.

Kariera zawodnika nie rozwijała się zgodnie z oczekiwaniami. Po zawieszeniu za aferę bukmacherską wrócił do gry, lecz nie przebił się w Juventusie. Zimą 2025 roku trafił do Fiorentiny za 15 milionów euro plus bonusy. Decyzja klubu była zaskoczeniem dla Allegriego. – Naprawdę Juventus go sprzedaje? To ogromny błąd – powiedział trener.

W obecnym sezonie pomocnik stopniowo odbudowuje formę. Zdobył dwa gole i zaliczył trzy asysty w 29 występach. Pokazuje cechy zawodnika wszechstronnego i potrafi grać na kilku pozycjach. Może występować jako tak zwany mezzala lub przed obroną, co zwiększa jego wartość dla zespołu.

Istotnym elementem układanki jest także agent piłkarza. Fagioli rozpoczął współpracę z Giovannim Branchinim, który reprezentuje również Allegriego. Ten fakt może ułatwić ewentualne negocjacje z Milanem. Jednocześnie sytuacja transferowa nie jest prosta i wymaga dokładnej analizy.

Na zawodnika zwracają uwagę także kluby zagraniczne. Szczególnie zainteresowanie pojawia się w Hiszpanii, gdzie jego profil jest również wysoko ceniony. Fiorentina może skłaniać się ku sprzedaży poza Włochy. Milan musi też uwzględnić obecność w kadrze Jashariego, którego charakterystyka jest zbliżona.