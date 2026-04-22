Barcelona może wrócić na Montujic. Szokujące doniesienia ws. Camp Nou

FC Barcelona musi ponownie przygotować się na możliwą wyprowadzkę z Camp Nou. Według Sportu w 2027 roku realny jest powrót na Estadi Olimpic Lluis Companys z powodu prac modernizacyjnych.

Decydująca faza prac na Camp Nou komplikuje sytuację Barcelony

FC Barcelona stoi przed kolejnym wyzwaniem związanym z przebudową stadionu. Kluczowym momentem będzie instalacja dachu, która ograniczy dostęp do części obiektu. W tym okresie organizacja meczów w standardowych warunkach może okazać się niemożliwa. Klub już analizuje wpływ tych prac na funkcjonowanie drużyny i kibiców.

Władze miasta również śledzą rozwój sytuacji i uwzględniają różne scenariusze. Temat został wpisany do długoterminowego planowania Barcelony. Priorytetem pozostaje bezpieczeństwo oraz komfort widzów. – To wyłącznie po to, aby kibice mogli cieszyć się wydarzeniem – powiedział David Escude.

Na ten moment nie zapadły żadne ostateczne decyzje. W grze pozostaje wiele zmiennych, w tym harmonogram prac oraz liczba spotkań do rozegrania poza Camp Nou. Escude podkreśla, że ustalanie konkretnych terminów byłoby błędem. – Błędem jest wyznaczanie terminów i nie zamierzam tego robić – dodał.

Barcelona rozważa kilka alternatywnych rozwiązań. Jednym z nich jest dostosowanie stadionu Johana Cruyffa do wymogów La Liga. Taki wariant pozwoliłby pozostać w klubowej infrastrukturze, lecz ograniczona pojemność może utrudnić jego realizację.

Najbardziej realnym scenariuszem pozostaje powrót na Montjuic. Obiekt był już wykorzystywany podczas wcześniejszych etapów przebudowy. Na razie nie rozpoczęto oficjalnych rozmów z władzami miasta w tej sprawie. Klub kontynuuje analizy i przygotowuje się na różne możliwości.

