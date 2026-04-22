Barcelona może wrócić na Montujic. Szokujące doniesienia ws. Camp Nou

17:09, 22. kwietnia 2026
Źródło:  Barca Universal

FC Barcelona musi ponownie przygotować się na możliwą wyprowadzkę z Camp Nou. Według Sportu w 2027 roku realny jest powrót na Estadi Olimpic Lluis Companys z powodu prac modernizacyjnych.

Na zdjęciu: Lamine Yamal

Decydująca faza prac na Camp Nou komplikuje sytuację Barcelony

FC Barcelona stoi przed kolejnym wyzwaniem związanym z przebudową stadionu. Kluczowym momentem będzie instalacja dachu, która ograniczy dostęp do części obiektu. W tym okresie organizacja meczów w standardowych warunkach może okazać się niemożliwa. Klub już analizuje wpływ tych prac na funkcjonowanie drużyny i kibiców.

Władze miasta również śledzą rozwój sytuacji i uwzględniają różne scenariusze. Temat został wpisany do długoterminowego planowania Barcelony. Priorytetem pozostaje bezpieczeństwo oraz komfort widzów. – To wyłącznie po to, aby kibice mogli cieszyć się wydarzeniem – powiedział David Escude.

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Na ten moment nie zapadły żadne ostateczne decyzje. W grze pozostaje wiele zmiennych, w tym harmonogram prac oraz liczba spotkań do rozegrania poza Camp Nou. Escude podkreśla, że ustalanie konkretnych terminów byłoby błędem. – Błędem jest wyznaczanie terminów i nie zamierzam tego robić – dodał.

Barcelona rozważa kilka alternatywnych rozwiązań. Jednym z nich jest dostosowanie stadionu Johana Cruyffa do wymogów La Liga. Taki wariant pozwoliłby pozostać w klubowej infrastrukturze, lecz ograniczona pojemność może utrudnić jego realizację.

Najbardziej realnym scenariuszem pozostaje powrót na Montjuic. Obiekt był już wykorzystywany podczas wcześniejszych etapów przebudowy. Na razie nie rozpoczęto oficjalnych rozmów z władzami miasta w tej sprawie. Klub kontynuuje analizy i przygotowuje się na różne możliwości.

Zobacz również: Allegri już go trenował. Teraz marzy, by trafił do Milanu