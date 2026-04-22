Reprezentant Hiszpanii pragnie grać w Barcelonie. Zastąpiłby Lewandowskiego

Mikel Oyarzabal marzy o transferze do Barcelony

FC Barcelona w trakcie najbliższego letniego okienka transferowego najprawdopodobniej sprowadzi nowego napastnika. Wiele wskazuje bowiem na to, że Robert Lewandowski opuści zespół Dumy Katalonii. W tej sytuacji drużyna Hansiego Flicka będzie potrzebowała następcy polskiego snajpera, który przejmie odpowiedzialność za zdobywanie bramek. Wzmocnienie ofensywy staje się głównym celem transferowym katalońskiego klubu.

Jak informuje portal „ElNacional.cat”, kandydatem do przeprowadzki na Camp Nou jest Mikel Oyarzabal. Co więcej, 29-letni Hiszpan sam marzy o transferze do Barcelony i wykonał już pierwszy krok w tym kierunku. Napastnik poprosił bowiem Real Sociedad o zgodę na odejście za rozsądną kwotę. Klauzula odstępnego w jego kontrakcie wynosi aż 75 milionów euro, jednak piłkarz liczy, że będzie mógł zmienić klub za około 25 milionów euro, co czyniłoby go niezwykle atrakcyjną opcją dla Barcelony.

52-krotny reprezentant Hiszpanii z powodzeniem występuje w barwach baskijskiej drużyny od lipca 2011 roku, gdy trafił do akademii Realu Sociedad z Eibaru. Środkowy napastnik spędził więc na Estadio Anoeta niemal całą swoją karierę. W swoim dorobku ma cztery trofea, w tym mistrzostwo Europy oraz triumf na Euro U-21, a także dwa zwycięstwa w Pucharze Króla. W tej kampanii rozegrał 33 mecze, strzelił 15 goli i zaliczył 3 asysty. Jego obecna umowa obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.