Barcelona – Celta Vigo: znamy oficjale składy. Decyzja ws. Lewandowskiego!

Składy na mecz FC Barcelona – Celta Vigo

FC Barcelona zagra dziś z Celtą Vigo na Spotify Camp Nou w ramach 33. kolejki La Liga. Katalończycy wracają do rozgrywek krajowych po odpadnięciu z Ligi Mistrzów W rewanżowym spotkaniu pokonali Atletico Madryt (2:1), jednak to nie wystarczyło do awansu po wcześniejszej porażce (0:2).

Teraz drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka chce w pełni skoncentrować się na walce o mistrzostwo Hiszpanii. We wtorek Real Madryt wygrał z Deportivo Alaves (2:1) i zmniejszył stratę do Barcelony do sześciu punktów. Do kadry meczowej wrócił Pau Cubarsi, który opuścił ostatnie spotkanie z Rojiblancos z powodu zawieszenia. Wśród powołanych znaleźli się także młodzi zawodnicy – Xavi Espart oraz Tommy Marques. Z kolei Fermin Lopez uporał się już z urazem wargi.

Duma Katalonii musi jednak radzić sobie bez kilku kluczowych zawodników. Z powodu kontuzji nie zagrają Raphinha, Andreas Christensen oraz Marc Bernal, który nadal dochodzi do siebie po skręceniu stawu skokowego. Flick zdecydował o pozostawieniu Roberta Lewandowskiego na ławce. Początek rywalizacji FC Barcelona – Celta Vigo o godzinie 21:30.

Oficjalne składy:

FC Barcelona: Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo – Pedri, Gavi – Yamal, Olmo, Eric Garcia – Ferran Torres

Celta Vigo: Andrei Radu – Javi Rodriguez, Lago, Marcos Alonso – Rueda, Lopez, Moriba, Correira – Duran, Jutgla, Alvarez