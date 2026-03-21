Flick wybrał bramkarza. Szczęsny czy Garcia w bramce Barcelony?

Joan Garcia w ostatnim starciu z Newcastle doznał kontuzji. Mimo to będzie gotowy na mecz FC Barcelony z Rayo Vallecano. Hansi Flick potwierdził, że może zagrać. Oznacza to, że Wojciech Szczęsny nie wróci do bramki.

Garcia może zagrać. Flick nie zostawił złudzeń Szczęsnemu

FC Barcelona rozbiła w środku tygodnia Newcastle w Lidze Mistrzów (7:2). Pod koniec spotkania Joan Garcia musiał opuścić boisko z powodu kontuzji. Pierwsze prognozy sugerowały, że przerwa w grze potrwa kilka tygodni. Ostatecznie po dodatkowych badaniach okazało się, że nie doszło do żadnego poważnego urazu. Uraz hiszpańskiego bramkarza był szansą dla Wojciecha Szczęsnego.

Szczęsny pojawił się w bramce po raz pierwszy od kilku miesięcy. Media sugerowały nawet, że były reprezentant Polski wystąpi między słupkami w starciu z Rayo Vallecano. Hansi Flick na konferencji prasowej nie zostawił złudzeń, zdradzając, że Garcia może zagrać.

„Garcia może jutro zagrać” – potwierdził Hansi Flick. Wygląda więc na to, że Szczęsny nie będzie miał okazji do kolejnego występu w barwach Dumy Katalonii. Ostatni raz w wyjściowym składzie pojawił się 9 listopada w spotkaniu z Celtą Vigo w rozgrywkach ligowych. Łącznie ma na swoim koncie 10 meczów w bieżącym sezonie.

Flick pogratulował również Garcii debiutanckiego powołania do reprezentacji Hiszpanii. 24-latek długo czekał na powołanie, ale w końcu na kilka miesięcy przed Mistrzostwami Świata selekcjoner Luis de la Fuente w końcu zdecydował się na niego postawić. „Cieszę się, że został powołany do reprezentacji” – powiedział trener FC Barcelony.