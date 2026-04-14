Barcelona może się martwić. Flick zaczyna przypominać Xaviego

Hansi Flick zwrócił uwagę na stan murawy przed meczem z Atletico Madryt. Jego zachowanie skomentował Manu Carreno, który wprost porównał trenera Barcelony do Xaviego.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Przed rewanżowym spotkaniem z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów Hansi Flick przyglądał się murawie na Metropolitano i nie był zadowolony z jej stanu. Niemiec zwrócił się nawet do delegata UEFA, dopytując o parametry boiska i jego zgodność z przepisami.

Jak relacjonują hiszpańskie media, szkoleniowiec Barcelony dokładnie oglądał trawę, sprawdzał jej długość i próbował ocenić jej jakość jeszcze przed rozpoczęciem treningu.

Do sytuacji odniósł się Manu Carreno na antenie Cadena SER. Dziennikarz ocenił, że zachowanie Flicka zaczyna przypominać to, co wcześniej prezentował Xavi.

– Mam momentami wrażenie, że Hansi Flick zaczyna przypominać Xaviego. Narzekanie na sędziów, na murawę… na chwilę zamknąłem oczy i zobaczyłem Xaviego – stwierdził.

Carreno zwrócił uwagę, że takie działania mogą być elementem budowania presji przed ważnym spotkaniem. Dodał też, że w przypadku Flicka było to dla niego zaskoczenie, bo wcześniej nie kojarzył go z podobnym zachowaniem.