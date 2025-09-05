Barcelona w tarapatach. Kolejny gwiazdor z urazem po meczu reprezentacji

Holandia zremisowała 1:1 z Polską w Rotterdamie. Według „Mundo Deportivo” Frenkie de Jong zgłosił problemy mięśniowe i został zmieniony w końcówce spotkania w ramach ostrożności.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

De Jong zgłosił uraz i opuścił plac gry

Holandia podzieliła się punktami z Polską w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Dla kibiców Barcelony szczególnie interesujący był pojedynek Frenkiego de Jonga z Robertem Lewandowskim, którzy spotkali się po przeciwnych stronach boiska.

Kapitan Barcelony rozegrał solidny mecz w środku pola, ale nie dokończył spotkania. W 82. minucie Ronald Koeman zastąpił go Quintenem Timberem. – Frenkie zgłosił, że odczuwa napięcie w mięśniach pośladkowych, więc nie chcieliśmy ryzykować – wyjaśnił selekcjoner w rozmowie z dziennikarzami.

Statystyki pokazują, że De Jong był jednym z najpewniejszych zawodników na boisku. W trakcie 82 minut miał 49 kontaktów z piłką i miał imponującą skuteczność podań. Aż 45 z 47 zagrań trafiło do adresata, co daje 96 procent celności.

Po stronie Biało-czerwonych najwięcej uwagi przyciągał Robert Lewandowski. Napastnik wrócił do kadry prowadzonej przez nowego selekcjonera Jana Urbana. Spędził na murawie nieco ponad godzinę, lecz nie zdołał wypracować klarownych sytuacji, a plac gry opuścił w 63. minucie.

Przed Holandią teraz rywalizacja z Litwą. Nie wiadomo jeszcze, czy Koeman zdecyduje się wystawić De Jonga, czy też da mu odpocząć, by uniknąć poważniejszej kontuzji. Dla Barcelony to kolejny sygnał ostrzegawczy. Również Lamine Yamal również zgłosił uraz pleców podczas meczu Hiszpanii z Bułgarią. Na szczęście jego dolegliwości okazały się niegroźne.

