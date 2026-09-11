Barcelona ma nowego Haalanda? Guardiola nie miał wątpliwości

16:05, 11. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  El Nacional

FC Barcelona ma w swoich szeregach ogromny talent, który zachwycił Josepa Guardiolę. Według El Nacional doświadczony porównał Hamzę Abdelkarima do Erlinga Haalanda.

Pep Guardiola
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fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Josep Guardiola zobaczył go i od razu zwrócił uwagę

FC Barcelona może mieć w swoich szeregach napastnika, który w przyszłości stanie się jedną z największych gwiazd europejskiej piłki. Hamza Abdelkarim, mimo zaledwie 18 lat, zrobił na Josepie Guardioli ogromne wrażenie. Były już menedżer Manchesteru City miał wskazać go jako zawodnika o wyjątkowych warunkach fizycznych i potencjale pozwalającym myśleć nawet o statusie najlepszego napastnika na świecie.

Abdelkarim szczególnie błyszczał podczas przygotowań do sezonu. Młody snajper zdobył cztery bramki i zaprezentował cechy, które sprawiły, że Guardiola dostrzegł w nim podobieństwo do Erlinga Haalanda. Kataloński szkoleniowiec miał być tym bardziej zaskoczony, że wcześniej nie znał szerzej zawodnika rozwijającego się w akademii Barcelony.

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Problem w tym, że początek sezonu nie potwierdził jego wysokiej pozycji w hierarchii. Abdelkarim otrzymał dotychczas zaledwie jedną szansę na występ. Chociaż jego nazwisko było jednym z najgłośniejszych w kontekście młodych piłkarzy, którzy mogą wkrótce zaistnieć w pierwszym zespole. Hansi Flick nie zamierza jednak przyspieszać jego rozwoju za wszelką cenę.

Niemiec ma podchodzić do Abdelkarima bardzo ostrożnie. Według wieści El Nacional chodzi przede wszystkim o ochronę młodego napastnika przed presją i zbyt dużymi oczekiwaniami. Jeśli nadal będzie rozwijał się w ciszy i wykorzystywał kolejne okazje, jego znaczenie w Barcelonie może jednak szybko wzrosnąć. Tym bardziej że Guardiola już teraz dostrzega w nim coś wyjątkowego.

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