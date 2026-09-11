Kane goni rekord Lewandowskiego. Wystarczy mu jeden gol

12:39, 11. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  OptaJoe

Harry Kane ma na swoim koncie osiem meczów w Lidze Mistrzów z rzędu z przynajmniej jednym golem. Tym samym zrównał się z Robertem Lewandowskim. W kolejnym spotkaniu może pobić rekord Polaka.

Harry Kane
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René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane zrównał się z Lewandowski. Rekord w LM zagrożony

Bayern Monachium w czwartkowy wieczór zdemolował Bodo/Glimt w Lidze Mistrzów. Do przerwy tablica wyników wskazywała bezbramkowy remis, lecz po zmianie stron podopieczni Vincenta Kompany’ego dokonali wręcz rzezi niewiniątek, strzelając aż pięć goli w czterdzieści pięć minut. Jedną z bramek zdobył Harry Kane, dla którego było to trzecie trafienie w rozgrywkach klubowych w sezonie 2026/2027. Wcześniej dwukrotnie trafiał w Pucharze Niemiec.

Gol, którego strzelił Kane sprawił, że Anglik zrównał się z Robertem Lewandowskim, Cristiano Ronaldo oraz Ruudem van Nistelrooyem. Na swoim koncie ma osiem meczów w Lidze Mistrzów z rzędu z co najmniej jedną bramką. Polak dokonał tego dwukrotnie w latach 2019-2021. W przeszłości tylko wspomniana trójka dokonała tego samego, co 33-latek, strzelając w ośmiu spotkaniach z rzędu.

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W połowie października Bayern Monachium zmierzy się z norweskim Vikingiem. Jeśli napastnik strzeli w nim bramkę, pobije wynik Lewandowskiego. Co ciekawe, OptaJoe poinformował, że najwięcej meczów z rzędu z golem w Lidze Mistrzów ma Cristiano Ronaldo, który zaliczył ich jedenaście.

Skuteczność i regularność, z jaką Harry Kane strzela bramki w barwach Bayernu mogą imponować. Do tej pory uzbierał 149 goli w 152 meczach.

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