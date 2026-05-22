FC Barcelona uważnie poszukuje na rynku następcy Roberta Lewandowskiego. Na liście życzeń pojawił się Alexander Sorloth z Atletico Madryt - ujawnia Matteo Moretto.

FC Barcelona coraz intensywniej pracuje nad wzmocnieniem pozycji napastnika. Po sezonie z katalońskim klubem pożegna się Robert Lewandowski, który wzbudza zainteresowanie kilku zespołów. Obecnie drużyny z Arabii Saudyjskiej oferują reprezentantowi najlepsze oferty. Na Bliskim Wschodzie może liczyć na około 50 milionów euro w ramach rocznej umowy.

Poszukiwania nowej dziewiątki na Camp Nou stają się coraz bardziej złożone. Dyrektor sportowy Deco rozszerzył listę kandydatów. Władze Barcelony chcą uniknąć błędu i dokładnie przeanalizować rynek, zanim podejmą ostateczną decyzję dotyczącą następcy polskiego napastnika.

Według informacji przekazanych przez Matteo Moretto, Barcelona w ostatnim czasie miała zapytać o sytuację Alexandera Sorlotha z Atletico Madryt. Kontakt miał charakter wyłącznie wstępny i nie przerodził się w konkretne negocjacje. Samo pojawienie się nazwiska norweskiego napastnika w wewnętrznych analizach pokazuje kierunek myślenia Katalończyków.

Wśród głównych celów transferowych znajdują się m.in. Julian Alvarez Joao Pedro. Klub zakłada, że na letnie wzmocnienia ofensywy może przeznaczyć około 100 milionów euro, choć finalna struktura budżetu może jeszcze ulec zmianie. Sorloth w obecnym sezonie zdobył 20 bramek i zanotował jedną asystę w 53 spotkaniach. Kontrakt Norwega z Rojiblancos obowiązuje do czerwca 2028 roku. Serwis Transfermarkt.de wycenia Sorlotha na 20 mln euro.