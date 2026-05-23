Zagłębie Sosnowiec w grze o utrzymanie. Trener studził nastroje

Zagłębie Sosnowiec wciąż liczy się w walce o utrzymanie w Betclic 2. Lidze po zwycięstwie (3:0) nad KKS-em Kalisz w 33. kolejce rozgrywek. Głos zabrał trener Tomasz Łuczywek.

Zagłębie Sosnowiec wciąż realnie walczy o utrzymanie

Zagłębie Sosnowiec pokonało KKS Kalisz w meczu 33. kolejki Betclic 2. Ligi i nadal pozostaje w grze o ligowy byt. Po spotkaniu trener Tomasz Łuczywek podkreślał przede wszystkim zaangażowanie zespołu i znaczenie tego zwycięstwa w kontekście końcówki sezonu.

– Trzeba pogratulować drużynie zwycięstwa, bo widać było, że szli za sobą. To, co mnie cieszy, to uśmiech zawodników. Powiedziałem im, że w sporcie te porażki, które były, trochę nas do tego przyzwyczaiły, ale drużyna bardzo chciała wygrać i to było widać. Z tego miejsca im gratuluję – usłyszał Goal.pl od szkoleniowca ekipy z Sosnowca.

Łuczywek zwrócił uwagę, że mimo wygranej sytuacja w tabeli nadal wymaga dużej koncentracji i pokory. – To jest jednak przedostatnia kolejka sezonu i jesteśmy świadomi tego, jak to wygląda w tabeli i jak wyglądało do tej pory. Dlatego dużo pokory, dużo spokoju i kolejny mikrocykl, więc będziemy przygotowywać się do meczu z Sandecją. Z wiarą, że to nam przyniesie awans w tabeli – dodał 47-latek.

Trener przyznał również, że zespół mógł wcześniej zapewnić sobie lepszą sytuację. Niemniej obecnie kluczowe jest skupienie się na najbliższym meczu. – Ciężko patrzeć na sytuację na innych boiskach, bo to my powinniśmy sobie dużo wcześniej zagwarantować tę ligę. Na dzisiaj jednak można cieszyć się tym zwycięstwem, bo jest na czym budować – zaznaczył Łuczywek.

Premierowa wygrana trenera a „mecz założycielski”

Szkoleniowiec odniósł się także do pytania o tzw. „mecz założycielski”, podkreślając znaczenie pewności siebie w grze zespołu. – Nie lubię wracać do przeszłości, ale wygrana w piątym meczu smakuje dobrze, chociaż przyszła późno. Praca na treningach przynosi efekty, ale zostało mało kolejek. Najważniejsza jest pewność siebie – mówił trener.

Na zakończenie trener potwierdził, że sztab szkoleniowy bierze pod uwagę różne scenariusze dotyczące przyszłości klubu. – Tak, mamy dwa warianty, czyli na pozostanie w lidze i ewentualny spadek. Niemniej za wcześnie, aby o tym mówić. Najważniejsze jest przygotowanie do meczu z Sandecją i skupienie się na tym, co tu i teraz – podsumował Łuczywek.

Kluczowe dla losów Zagłębia będzie sobotnie starcie z udziałem Sokoła Kleczew i Sandecji. W tej rywalizacji dla dobra Sosnowiczan gospodarze nie mogą wygrać.