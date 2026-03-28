Barcelona dmucha na zimne. Tym razem chodzi o Lamine’a Yamala

FC Barcelona z powodu kontuzji Raphinhi może mieć kłopot w ofensywie. Portal The Touchline przekazał, że Katalończycy zwrócili się z ważną prośbą dotyczącą Lamine'a Yamala.

Lamine Yamal

FC Barcelona chce zadbać o bezpieczeństwo Lamine’a Yamala

FC Barcelona rywalizuje na finiszu trwającego sezonu o najwyższe cele. Katalończycy są aktualnie na dobrej drodze do wywalczenia mistrzostwa La Liga. Ponadto drużyna Hansiego Flicka liczy się w grze o trofea w Lidze Mistrzów oraz Pucharze Króla. Ciekawe informacje ujawnił portal The Touchline na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Źródło podaje, że przedstawiciele Barcelony zwrócili się do reprezentacji Hiszpanii z prośbą o niewystawianie Lamine’a Yamala na spotkanie towarzyskie z Egiptem. Mecz odbędzie się już 31 marca. Alternatywą ma być ograniczenie udziału zawodnika do jednej połowy spotkania.

Katalończycy skierowali tę prośbę do La Furia Roja po kontuzji skrzydłowego Raphinhi. Problemy zdrowotne Brazylijczyka są następstwem urazu, którego doznał w trakcie zgrupowania reprezentacji Brazylii.

Już wcześniej media obiegły informacje, że sztab szkoleniowy Barcelony jest rozczarowany utratą Raphinhi i jednocześnie nie chce stracić kolejnego ważnego zawodnika. W piątek, 27 marca, biuro prasowe Katalończyków ogłosiło, że brazylijski piłkarz doznał kontuzji prawego ścięgna podkolanowego. 29-latek ma pauzować przez pięć tygodni.

Barcelona swoje kolejne spotkanie rozegra już 4 kwietnia. Zmierzy się wówczas w hicie ligi hiszpańskiej z Atletico Madryt. Mecz odbędzie się w ramach 30. kolejki La Liga. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 21:00.