Lamine Yamal czy Vinicius Junior? Znany Brazylijczyk nie miał żadnych wątpliwości

13:42, 28. marca 2026
Luka Pawlik
Lamine Yamal i Vinicius Junior to gracze uważani za jednych z najlepszych na świecie. Na porównanie obu piłkarzy pozwolił sobie natomiast były reprezentant Brazylii – Romario.

fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Romario

Romario o gwiazdach Barcelony i Realu Madryt

Lamine Yamal to zawodnik decydujący o sile ofensywnej FC Barcelony. Szczególnie teraz na młodym piłkarzu będzie spoczywać duża odpowiedzialność, na co wpływ ma kontuzja Raphinhi. Z kolei w przypadku Realu Madryt podobnie wygląda sytuacja Viniciusa Juniora. Ostatnio ciekawą wypowiedzią na temat obu zawodników wyróżnił się były reprezentant Brazylii. Wskazał wprost piłkarza, który według niego jest lepszy.

– Vinicius Junior czy Lamine Yamal? Wybrałbym Lamine’a. Bardzo lubię tego zawodnika. To jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy na świecie wśród zawodników nowego pokolenia. Jestem pewny, że będzie miał wyjątkową karierę – powiedział Romario w wywiadzie udzielonym „Daily Post Nigeria”.

Lamine Yamal to piłkarz, który w pierwszej drużynie Barcelony występuje od 2023 roku. W tej kampanii 18-latek rozegrał jak na razie 40 spotkań, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich 21 bramek i zaliczył 16 asyst.

Dla porównania Vinicius Junior to zawodnik, który broni barw Realu Madryt od 2018 roku. Obecna umowa piłkarza z klubem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. W tym sezonie Vinicius Junior rozegrał 43 mecze, strzelając 17 goli i notując również 13 asyst. Rynkowa wartość piłkarza jest natomiast szacowana na 150 milionów euro. Reprezentant Hiszpanii jest z kolei wyceniany o 50 milionów euro wyżej.

