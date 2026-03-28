Raphinha przerwy na spotkania kadry nie będzie dobrze wspominać. Zawodnik doznał w jej trakcie kontuzji. Tymczasem ciekawe wieści dotyczące piłkarza przekazał serwis Sport.es.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona z ciosem. Klub musi zmienić plany

Raphinha w trakcie trwającej kampanii jest jednym z najskuteczniejszych graczy FC Barcelony. Tak naprawdę w lidze hiszpańskiej lepszym bilansem goli wyróżniają się tylko Lamine Yamal oraz Ferran Torres. Nie może zatem dziwić reakcja przedstawicieli Blaugrany, o czym informuje Sport.es.

Źródło przekonuje, że zarząd Barcelony jest oburzony od momentu, gdy dowiedział się, że podczas zgrupowania reprezentacji Brazylii ofensywny gracz doznał kontuzji. Sztab szkoleniowy Blaugrany jednocześnie nie widzi sensu w ryzykowaniu zdrowia swoich zawodników na dwa miesiące przed końcem sezonu.

Wściekły po wiadomości o urazie brazylijskiego skrzydłowego jest także trener Hansi Flick. Niemiec tym samym będzie musiał szukać innych rozwiązań, mając na względzie znalezienie następcy Raphinhi.

W piątek, 27 marca, pojawiła się natomiast informacja, że Raphinha doznał kontuzji prawego ścięgna podkolanowego. 29-latek z powodu problemów zdrowotnych będzie musiał pauzować przez pięć tygodni.

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie Brazylijczyka w wyjściowym składzie Barcelony będzie zastępował Marcus Rashford. 28-latek, wyceniany na 40 milionów euro, w tej kampanii wystąpił łącznie w 39 meczach, notując 10 trafień i 13 asyst. Okazję na poprawę swojego bilansu może mieć już 4 kwietnia, gdy Katalończycy zmierzą się na wyjeździe z Atletico Madryt.