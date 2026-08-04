Wisła Kraków pytała o piłkarza Besiktasu. Jest wyceniany na 5 mln euro

Wisła Kraków miała złożyć zapytanie o napastnika Besiktasu. Chodzi o Mustafę Hekimoglu, który wyceniany jest na 5 mln euro. Jak donosi Ertan Suzgun, turecki klub myśli o wypożyczeniu wychowanka.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Hekimoglu w Wiśle Kraków?! Biała Gwiazda pytała o napastnika

Wisła Kraków ma za sobą start w Ekstraklasie. Po dwóch meczach mają na swoim koncie trzy punkty, na co składa się zwycięstwo i porażka. Nieco ponad tydzień temu pokonali GKS Katowice przed własną publicznością (2:1). W miniony weekend musieli uznać wyższość Piasta Gliwice, przegrywając na wyjeździe (3:4). Niewykluczone, że w klubie myślą o wzmocnieniu formacji ataku.

Linia ataku nie uległa zbyt dużej zmianie. Przy Reymonta został oczywiście Angel Rodado, a nowy kontrakt dostał Jordi Sanchez. Drużynę wzmocnił jedynie Jeremy Guillemenot. Z Turcji napływają jednak informacje o zainteresowaniu kolejnym snajperem.

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Według dziennikarza Ertana Suzguna do Besiktasu wpłynęło wstępne zapytanie ws. dostępności Mustafy Hekimoglu. To 19-letni napastnik, który z powodzeniem może grać także na lewym skrzydle. Nastolatek mimo młodego wieku ma już 62 występy w pierwszej drużynie, w których udało mu się strzelić 4 bramki. Tamtejsza prasa sugeruje jednak, że chciałby spróbować sił za granicą.

Hekimoglu cieszy się sporym zainteresowaniem. Obserwują go m.in. w Holandii, gdzie jego nazwisko przewija się w kontekście Vitesse i Utrechtu. Besiktas byłby skłonny puścić utalentowanego piłkarza, ale tylko w ramach wypożyczenia. Jeśli chodzi o Wisłę Kraków, nie podano żadnych szczegółowych informacji. W związku z tym nie wiadomo, czy taki temat istnieje lub istniał w przeszłości.