Wieczysta szykuje transfer. To ma być dobrze znane nazwisko z Ekstraklasy

Wieczysta Kraków może wkrótce sięgnąć po znanego i doświadczonego napastnika. Coraz więcej wskazuje na to, że nowym zawodnikiem beniaminka może zostać Łukasz Zwoliński.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Wszystko wskazuje na jeden transfer. Wieczysta może dopiąć go w każdej chwili

Wieczysta Kraków intensywnie pracuje nad wzmocnieniem linii ataku. W ostatnich dniach wiceprezes klubu Sławomir Peszko zdradził, że jeden z nowych napastników powinien dołączyć do zespołu jeszcze w tym tygodniu. Teraz pojawiło się nazwisko zawodnika, który może zasilić krakowską drużynę.

Jak przekazał Michał Mitrut najbardziej prawdopodobnym kandydatem jest Łukasz Zwoliński. Dziennikarz podkreślił jednak, że nie opiera się na zakulisowej informacji, lecz na analizie sytuacji transferowej. – Patrząc zdroworozsądkowo, jeżeli jest to piłkarz, którego można ogłosić już w tym tygodniu, to znaczy, że nie jest to piłkarz, którego trzeba wyrywać z innego klubu. Jest taki polski napastnik doświadczony, który poszukuje klubu. Chodzi mi o Łukasza Zwolińskiego. To on może być tym piłkarzem. Nie jest to mój news. Dedukcja, która doprowadziła mnie do tego nazwiska – mówił Mitrut w kanale Meczyków cytowany przez Transfery.info.

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– Sprawdziłem tych piłkarzy, którzy grali już w Ekstraklasie. Sprawdziłem ich nazwiska. Myślałem nad Benjaminem Kallmanem. Myślałem o Eriku Exposito, ale z dobrych źródeł wiem, że to nie o niego chodzi. Wszystkie tropy prowadzą do Zwolaka. Drugi napastnik to faktycznie ciekawszy temat – zaznaczył żurnalista.

Sam Zwoliński pozostaje obecnie bez klubu i trenuje z młodymi zawodnikami Pogoni Szczecin. To sprawia, że ewentualne sfinalizowanie transferu mogłoby nastąpić bardzo szybko.. 34-latek ma za sobą imponujące doświadczenie na boiskach Ekstraklasy. Rozegrał 243 mecze, zdobył 63 bramki i zanotował 11 asyst. Reprezentował między innymi Pogoń Szczecin, Lechię Gdańsk, Śląsk Wrocław, Raków Częstochowa oraz Wisłę Kraków.