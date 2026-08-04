Gasperini wytypował cel. Roma rusza z transferową ofensywą

Roma nie rezygnuje z poszukiwań skrzydłowego, o którego od tygodni zabiega Gian Piero Gasperini. Po niepowodzeniach w sprawie wcześniejszych kandydatów na czoło listy życzeń rzymskiego klubu wysunął się Antonio Nusa z RB Lipsk.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Nusa priorytetem, ale Roma ma plan B

Roma kontynuuje prace nad wzmocnieniem ofensywy przed sezonem, w którym zespół będzie rywalizował również w Lidze Mistrzów. Według włoskich mediów Gian Piero Gasperini oczekuje sprowadzenia skrzydłowego, który podniesie jakość gry w ataku. Po fiasku rozmów dotyczących Masona Greenwooda, który przeniósł się z Olympique Marsylia do Fenerbahce, oraz Crysencio Summerville’a, nowego piłkarza Al-Hilal, działacze skupili się na kolejnym nazwisku.

Najwyżej na liście życzeń znajduje się Antonio Nusa. Reprezentant Norwegii jest związany z RB Lipsk kontraktem obowiązującym do czerwca 2029 roku, a niemiecki klub oczekuje za niego co najmniej 55 milionów euro. To kwota zdecydowanie niższa od wyceny Yana Diomande, który prowadzi rozmowy z Realem Madryt i pozostaje jednym z najdroższych młodych skrzydłowych na rynku.

Roma przygotowuje się jednak również na ewentualne niepowodzenie negocjacji. Według źródła jednym z głównych kandydatów pozostaje Malick Fofana z Olympique Lyon. Belg znajduje się także na liście życzeń Atalanty i może stać się realną alternatywą dla Nusy, jeśli transfer Norwega okaże się zbyt kosztowny.

Na radarze rzymskiego klubu pozostają również Mathys Tel z Tottenhamu oraz Alessio Cacciamani z Torino, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Juve Stabia. Obaj są jednak rozważani jako dalsze opcje, a priorytetem Romy pozostaje pozyskanie Antonio Nusy.