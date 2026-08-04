Był celem Barcelony, ale wybrał Real Madryt. Kulisy wielkiej walki

Real Madryt jest coraz bliżej spełnienia jednego z największych transferowych marzeń. Rodri ma być zdecydowany na przeprowadzkę do ekipy z Estadio Santiago Bernabeu.

fot. Mickael DUCINT / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Real Madryt dostał zielone światło. Barcelona ma poważny problem

Real Madryt wyrasta na faworyta w wyścigu po Rodriego. Jak informuje „Diario AS”, pomocnik Manchesteru City podjął decyzję dotyczącą swojej przyszłości i preferuje transfer do zespołu prowadzonego przez Jose Mourinho.

Hiszpan od dłuższego czasu znajduje się na radarze największych klubów Europy. W ostatnich tygodniach zainteresowanie 30-latkiem wyraziła również FC Barcelona, która miała nawiązać kontakt z otoczeniem zawodnika. Problemem pozostaje jednak brak konkretnej oferty oraz ograniczone możliwości finansowe katalońskiego klubu.

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Według informacji źródła sytuacja zdecydowanie sprzyja Królewskim. Real miał już dojść do porozumienia z Rodrim w sprawie warunków indywidualnego kontraktu, co stawia ich w najlepszej pozycji przed rozpoczęciem decydującej fazy negocjacji z Manchesterem City.

Angielski klub nie zamierza jednak łatwo rozstawać się ze swoją gwiazdą. Obywatele oczekują za pomocnika mniej więcej 75 milionów euro. Los Blancos chcą natomiast zamknąć operację za kwotę bliższą 60 milionom euro i będzie próbował znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie strony.

Ewentualny transfer Rodriego miałby dla Królewskich ogromne znaczenie. Hiszpan jest uznawany za jednego z najlepszych pomocników na świecie, a jego profil idealnie pasuje do planów przebudowy środka pola Realu. Dodatkowym smaczkiem całej historii pozostaje fakt, że zawodnik znalazł się pomiędzy dwoma największymi rywalami hiszpańskiego futbolu.