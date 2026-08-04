Juventus wraca po stary cel transferowy. Ale to plan B

Juventus nie rezygnuje z poszukiwań środkowego obrońcy przed nowym sezonem. Głównym celem pozostaje Jhon Lucumi z Bolonii, jednak włoskie media informują, że działacze z Turynu ponownie zainteresowali się Jeanem-Clairem Todibo, który już wcześniej był blisko przenosin do Bianconerich.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Todibo znów na radarze Juventusu

Juventus przygotowuje się na możliwe zmiany w środku defensywy. Federico Gatti wzbudza zainteresowanie Napoli, dlatego Luciano Spalletti oczekuje sprowadzenia nowego stopera. Priorytetem pozostaje Jhon Lucumi, lecz Bologna nie zamierza schodzić z oczekiwań finansowych i wycenia reprezentanta Kolumbii na 25 milionów euro.

W tej sytuacji Bianconeri ponownie skierowali uwagę na Jeana-Claire’a Todibo. Francuz był blisko Juventusu już latem 2024 roku, jednak ostatecznie trafił z Nicei do West Hamu. Angielski klub zapłacił za obrońcę około 40 milionów euro, wyprzedzając w wyścigu zespół z Turynu.

Todibo ponownie znalazł się na liście życzeń Juventusu. Zainteresowanie 26-letnim stoperem wykazuje również Atalanta, której dyrektorem sportowym jest obecnie Cristiano Giuntoli. To właśnie on odpowiadał za próbę sprowadzenia Francuza do Juventusu dwa lata temu. Sytuację zawodnika monitoruje także Olympique Marsylia.

Todibo jest związany z West Hamem kontraktem obowiązującym do czerwca 2029 roku i zarabia około czterech milionów euro netto za sezon. Były piłkarz Barcelony rozegrał dotąd 54 mecze w barwach angielskiego klubu. Juventus traktuje go jako jedną z głównych alternatyw, jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia z Bologną w sprawie transferu Lucumiego.