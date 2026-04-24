Flick już wie. To atak Barcelony na El Clasico

Hansi Flick nie ma zbyt dużego pola manewru przed zbliżającym się El Clasico. Niemiec już wie - taki atak Barcelona wystawi w starciu z Realem Madryt.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick wybrał. To pierwsze linia na El Clasico

Już 10 maja dojdzie do drugiego ligowego El Clasico w tym sezonie. Faworytem tego pojedynku jest Barcelona, która pewnie zmierza po mistrzostwo La Liga. Jednak Real Madryt nie zamierza pozwolić rywalom na kolejny triumf w klasyku. Blaugrana zmaga się z wieloma kontuzjami – Hansi Flick nie będzie mógł wystawić pełnego składu.

Na jakich zawodników w pierwszej linii postawi niemiecki szkoleniowiec? Wszystko wskazuje na to, że wobec urazów takich graczy, jak Raphinha i Lamine Yamal, Flick zdecyduje się na ustawienie Marcus Rashford – Ferran Torres – Roony Bardghji.

Tak przynajmniej twierdzi portal ESPN. W wyjściowej jedenastce nie należy spodziewać się Roberta Lewandowskiego, który w dwóch ostatnich meczach La Liga nie podniósł się z ławki rezerwowych. Polak w tym sezonie zdobył 12 bramek na krajowym podwórku, ale w ostatnim czasie przegrywa rywalizację z Ferranem Torresem.

Dla doświadczonego napastnika może to być ostatnie El Clasico w koszulce Dumy Katalonii. Lewandowski nie jest jedynym zawodnikiem, którego łączy się z odejściem z Camp Nou.