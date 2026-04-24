Flick już wie. To atak Barcelony na El Clasico

15:48, 24. kwietnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór

Hansi Flick nie ma zbyt dużego pola manewru przed zbliżającym się El Clasico. Niemiec już wie - taki atak Barcelona wystawi w starciu z Realem Madryt.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick wybrał. To pierwsze linia na El Clasico

Już 10 maja dojdzie do drugiego ligowego El Clasico w tym sezonie. Faworytem tego pojedynku jest Barcelona, która pewnie zmierza po mistrzostwo La Liga. Jednak Real Madryt nie zamierza pozwolić rywalom na kolejny triumf w klasyku. Blaugrana zmaga się z wieloma kontuzjami – Hansi Flick nie będzie mógł wystawić pełnego składu.

Na jakich zawodników w pierwszej linii postawi niemiecki szkoleniowiec? Wszystko wskazuje na to, że wobec urazów takich graczy, jak Raphinha i Lamine Yamal, Flick zdecyduje się na ustawienie Marcus Rashford – Ferran Torres – Roony Bardghji.

Tak przynajmniej twierdzi portal ESPN. W wyjściowej jedenastce nie należy spodziewać się Roberta Lewandowskiego, który w dwóch ostatnich meczach La Liga nie podniósł się z ławki rezerwowych. Polak w tym sezonie zdobył 12 bramek na krajowym podwórku, ale w ostatnim czasie przegrywa rywalizację z Ferranem Torresem.

Dla doświadczonego napastnika może to być ostatnie El Clasico w koszulce Dumy Katalonii. Lewandowski nie jest jedynym zawodnikiem, którego łączy się z odejściem z Camp Nou.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości