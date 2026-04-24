Barcelona z ważnym wzmocnieniem. Gwiazdor wróci szybciej

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Raphinha coraz bliżej powrotu po kontuzji

FC Barcelona odniosła skromne zwycięstwo nad Celtą Vigo (1:0) w ramach 32. kolejki La Liga. Decydującą bramkę zdobył z rzutu karnego Lamine Yamal. Spotkanie miało jednak gorzki posmak dla fanów Dumy Katalonii, ponieważ młody skrzydłowy okupił występ poważną kontuzją.

Klub poinformował, że Yamal doznał urazu mięśnia dwugłowego uda lewej nogi. Oznacza to, że jedna z największych gwiazd Barcelony nie zagra już do końca sezonu. Nieco lepsze informacje napływają natomiast w sprawie Raphinhy.

Brazylijski skrzydłowy od blisko miesiąca pauzuje z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego uda, której doznał podczas zgrupowania reprezentacji Brazylii. W jego przypadku rokowania są jednak zdecydowanie bardziej optymistyczne. Jak informuje Achraf Ben Ayad, Raphinha ma wznowić treningi z zespołem na początku przyszłego tygodnia. Jeśli rehabilitacja przebiegnie zgodnie z planem, skrzydłowy może być gotowy na ligowe mecz z Osasuną Pampeluna.

Pod nieobecność Brazylijczyka Hansi Flick był zmuszony eksperymentować na skrzydłach. Szansę otrzymywali m.in. Marcus Rashford, Fermin Lopez oraz Gavi, jednak żaden z nich nie był w stanie w pełni zastąpić Raphinhy. Blaugrana ma aż dziewięć punktów przewagi nad Real Madryt i w najbliższy weekend drużyna zmierzy się na wyjeździe z Getafe.