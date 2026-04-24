Defensor może odejść z Realu Madryt. Znajduje się na wylocie

Real Madryt gotowy sprzedać Frana Garcię

Real Madryt rozgrywa bardzo słaby sezon, podczas którego odpadł już z Ligi Mistrzów oraz Pucharu Króla, a w La Lidze ma znaczącą stratę do Barcelony. Wszystko wskazuje na to, że ekipa Królewskich zakończy kampanię bez żadnego trofeum, co zdarza się niezwykle rzadko. W związku z tym włodarze hiszpańskiego klubu planują przebudować skład.

Jak podaje katalońska gazeta „Mundo Deportivo”, na wylocie z Santiago Bernabeu znajduje się między innymi Fran Garcia. 26-letni Hiszpan nie ma większych szans w rywalizacji o podstawowy skład z Alvaro Carrerasem oraz Ferlandem Mendy. Real chce spieniężyć kartę zawodniczą lewego obrońcy, a sam piłkarz również jest otwarty na zmianę otoczenia. Filigranowym zawodnikiem od dawna poważnie interesują się ekipy z Premier League.

Dwukrotny reprezentant Hiszpanii jest wychowankiem słynnej La Fabriki i niemal całą dotychczasową karierę spędził w Realu, z wyjątkiem lat 2020-2023, gdy występował w Rayo Vallecano. W trwającym sezonie Garcia rozegrał 20 spotkań, zdobył jedną bramkę oraz zaliczył jedną asystę, spędzając na murawie ponad 1000 minut. Jego wartość rynkowa szacowana jest na 12 milionów euro, a kontrakt piłkarza obowiązuje do połowy 2027 roku.