Defensor może odejść z Realu Madryt. Znajduje się na wylocie

15:35, 24. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Mundo Deportivo

Real Madryt planuje przebudować skład w letnim okienku transferowym. Na wylocie ze stolicy Hiszpanii jest m.in. Fran Garcia - poinformowała gazeta Mundo Deportivo.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt gotowy sprzedać Frana Garcię

Real Madryt rozgrywa bardzo słaby sezon, podczas którego odpadł już z Ligi Mistrzów oraz Pucharu Króla, a w La Lidze ma znaczącą stratę do Barcelony. Wszystko wskazuje na to, że ekipa Królewskich zakończy kampanię bez żadnego trofeum, co zdarza się niezwykle rzadko. W związku z tym włodarze hiszpańskiego klubu planują przebudować skład.

Jak podaje katalońska gazeta „Mundo Deportivo”, na wylocie z Santiago Bernabeu znajduje się między innymi Fran Garcia. 26-letni Hiszpan nie ma większych szans w rywalizacji o podstawowy skład z Alvaro Carrerasem oraz Ferlandem Mendy. Real chce spieniężyć kartę zawodniczą lewego obrońcy, a sam piłkarz również jest otwarty na zmianę otoczenia. Filigranowym zawodnikiem od dawna poważnie interesują się ekipy z Premier League.

Dwukrotny reprezentant Hiszpanii jest wychowankiem słynnej La Fabriki i niemal całą dotychczasową karierę spędził w Realu, z wyjątkiem lat 2020-2023, gdy występował w Rayo Vallecano. W trwającym sezonie Garcia rozegrał 20 spotkań, zdobył jedną bramkę oraz zaliczył jedną asystę, spędzając na murawie ponad 1000 minut. Jego wartość rynkowa szacowana jest na 12 milionów euro, a kontrakt piłkarza obowiązuje do połowy 2027 roku.

