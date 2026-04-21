Real podjął decyzję ws. Arbeloi. „Natychmiast po zakończeniu sezonu”

Alvaro Arbeloa

Real zdecydował się na definitywne zwolnienie Arbeloi

Real Madryt od kilku tygodni penetruje rynek w poszukiwaniu nowego trenera. Nie jest tajemnicą, że w ostatnim czasie klub kontaktował się już z kilkoma potencjalnymi szkoleniowcami. Nadal jednak trudno wskazać tego, który byłby faworytem tego wyścigu lub mógłby przejąć zespół latem. W gronie potencjalnych nazwisk wymienia się m.in. Jose Mourinho, ale Portugalczyk, choć sam się zaoferował, został odrzucony przez władze Królewskich.

Niemniej, pomimo tego, że poszukiwania trwają, jeszcze nie było pewne, czy Alvaro Arbeloa finalnie pożegna się z posadą. Teraz jednak decyzja przez Real Madryt miała zostać podjęta. Według informacji przekazanych przez serwis „ABC Deportes”, Hiszpan natychmiast po zakończeniu sezonu i ostatnim meczu odejdzie ze stanowiska. To pierwsza tak dosadna wiadomość przekazana przez hiszpańskie media na temat przyszłości szkoleniowca Los Blancos.

Alvaro Arbeloa do tej pory jako pierwszy trener stołecznego klubu prowadził zespół w 21 meczach, w których zanotował średnią punktową na poziomie 1,90 pkt./mecz. Były piłkarz umową związany jest do końca czerwca 2027 roku. Wcześniej prowadził zespół rezerw tego klubu. Z pewnością po zwolnieniu nie będzie mógł narzekać na brak zainteresowania ze strony innych ekip.

