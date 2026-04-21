Real Madryt wysłał ofertę do byłego trenera Bayernu Monachium

Real Madryt szuka nowego trenera, a na celowniku Królewskich znalazł się właśnie Julian Nagelsmann. Niemiec obecnie prowadzi reprezentację swojego kraju, a wcześniej pracował w Bayernie Monachium. Informacje w tej sprawie przekazał Jose Felix Diaz z serwisu "AS".

Real Madryt zainteresowany zatrudnieniem Julian Nagelsmann

Real Madryt szuka obecnie nowego trenera, który mógłby poprowadzić zespół od początku przyszłego sezonu. Nikt już nie może mieć wątpliwości, że przyszłość Alvaro Arbeloi jest zagrożona, choć jeszcze nic oficjalnie nie zostało przesądzone. Niemniej media od kilkunastu dni informują o licznych kandydaturach na nowego opiekuna Królewskich. Wiadomo jednak, że nie będzie nim Jose Mourinho, bowiem władze Los Blancos odrzuciły tę opcję.

I choć na głównej liście kandydatur ma znajdować się mają także trzej inni szkoleniowcy: Didier Deschamps, Jurgen Klopp i Mauricio Pochettino, to do tego grona właśnie dołączyło nowe, bardzo poważne nazwisko. Według informacji przekazanych przez Jose Felixa Diaza z serwisu „AS”, ofertę poprowadzenia Realu Madryt miał otrzymać Julian Nagelsmann. Obecnie Niemiec prowadzi reprezentację swojego kraju, ale po mundialu z pewnością byłby skłonny rozważyć nowe opcje.

Julian Nagelsmann to szkoleniowiec młodej generacji, który ma dopiero 38 lat. Mimo tego na koncie ma sukcesy w barwach Bayernu Monachium. Z tym klubem sięgnął bowiem po mistrzostwo Niemiec. Dwukrotnie wygrywał także Puchar tego kraju. Poza Die Roten pracował jeszcze w RB Lipsk oraz Hoffenheim.

