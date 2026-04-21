Real Madryt podjął decyzję ws. Mourinho! Trener sam się zaoferował

14:58, 21. kwietnia 2026 16:03, 21. kwietnia 2026
Jakub Fudali

Jose Mourinho zaoferował się jako nowy trener Realu Madryt. Władze Królewskich jednak zdecydowały, że Portugalczyk nie jest już atrakcyjną opcją i odrzuciły tę kandydaturę. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "The Touchline".

Ricardo Rocha / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt tego lata najprawdopodobniej przejdzie spore zmiany jeśli chodzi o kadrę. Wiadomo bowiem, że brak sukcesów oznaczać ma personalne roszady, które dotkną także samego trenera. Pozycja Alvaro Arbeloi od samego początku nie była zbyt silna, ale brak trofeów ma być jednoznaczny i wiązać się z jego zwolnieniem. Dlatego też od kilku już tygodni trwają intensywne spekulacje na temat nowego szkoleniowca Królewskich.

W mediach do tej pory przewinęło się wiele potencjalnych kandydatur, ale z pewnością jedną z najpoważniejszych jest Jose Mourinho. Portugalczyk, który obecnie notuje świetne wyniki w Benfice Lizbona sam zaoferował się władzom Realu Madryt, o czym donosił Jose Felix Diaz z dziennika „AS”. Teraz jednak serwis „The Touchline” poinformował, że Królewscy podjęli decyzję i nie rozważają zatrudnienia Mourinho. Władze uważają, że najlepsze lata ten szkoleniowiec ma już za sobą i skupiają się na postawieniu na kogoś z nową wizją.

Jose Mourinho w tym sezonie prowadząc zespół z Lizbony rozegrał w sumie 41 meczach, w których 25 razy wygrał, osiem razy zremisował oraz osiem razy przegrał. W przeszłości 63-letni trener prowadził już Real Madryt w blisko 180 meczach. Został wówczas m.in. mistrzem Hiszpanii oraz zdobył Puchar Króla.

