FC Barcelona nie rezygnowała starań o Alejandro Grimaldo. Duma Katalonii wciąż może sięgnąć po swojego wychowanka, ale teraz cena będzie promocyjna. Koszt transferu z Bayeru Leverkusen może wynieść tylko 10 milionów euro - donosi Matteo Moretto.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Alejandro Grimaldo może wrócić do FC Barcelony!

FC Barcelona wciąż nie ma jasno określonego celu na letnie okienko transferowe. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że mistrzowie Hiszpanii zrezygnowali z Andrei Cambiaso. Teraz okazuje się, że Duma Katalonii wciąż może wzmocnić pozycję lewego defensora. Jak poinformował Matteo Moretto, w kręgu zainteresowań Blaugrany wciąż znajduje się Alejandro Grimaldo z Bayeru Leverkusen.

Wspomniane źródło dodaje, że teraz FC Barcelona będzie mogła pozyskać swojego wychowanka za promocyjną cenę. Koszt sprowadzenie defensora z boisk Bundesligi może wynieść zaledwie 10 milionów euro. Duma Katalonii wstrzymuje się jeszcze z konkretnymi krokami. Jednak w niedalekiej przyszłości sytuacja może całkowicie ulec zmianie.

Na ten moment Hansi Flick ma do dyspozycji Joao Cancelo oraz Alejandro Balde na lewej obronie. Wkrótce jednak drugi z tych piłkarzy może zmienić otoczenie. Hiszpan znajduje się bowiem na szczycie listy życzeń Manchesteru United. Alejandro Grimaldo zatem mógłby być jego następcą. Czas pokaże, czy finalnie piłkarz Aptekarzy zawita na Camp Nou.

Alejandro Grimaldo w poprzednim sezonie rozegrał 46 spotkań w barwach Bayeru Leverkusen. Hiszpan zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 14 trafień, a także zaliczył 12 asyst.