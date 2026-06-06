Jurgen Klopp łączony z hiszpańskim gigantem. Agent reaguje

Jurgen Klopp od pewnego czasu jest łączony z Realem Madryt. Agent byłego menedżera Liverpoolu stanowczo podkreślił, że 58-latek nie obejmie Królewskich - informuje Florian Plettenberg ze "Sky Sport".

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Agent Jurgena Kloppa przerwał milczenie. Rozwiał wszelkie wątpliwości

Jurgen Klopp największe sukcesy w karierze odnosił z Borussią Dortmund oraz Liverpoolem. Niemiecki szkoleniowiec opuścił The Reds w 2024 roku. Obecnie pełni funkcję w strukturach Red Bulla, odpowiadając za rozwój projektów piłkarskich globalnej sieci.

W ostatnich dniach nazwisko Kloppa ponownie pojawiło się w kontekście wielkiego futbolu. Media w Hiszpanii i Niemczech sugerowały, że mógłby zostać trenerem Realu Madryt. Spekulacje szybko nabrały tempa, szczególnie po wypowiedziach jednego z kandydatów na stanowisko prezesa klubu.

Enrique Riquelme zapowiedział, że jeśli wygra wybory i zastąpi obecnego sternika klubu Florentino Pereza, podejmie próbę sprowadzenia niemieckiego szkoleniowca na Santiago Bernabeu. Doniesienia szybko zostały jednak stanowczo ucięte przez najbliższe otoczenie trenera.

– To irytujące. Jurgen Klopp jest szczęśliwy w swojej roli w Red Bullu i nie ma ambicji pracy jako trener w klubie – powiedział agent Marc Kosicke w rozmowie ze „Sky Sport”. Według niemieckich mediów stanowisko agenta odzwierciedla aktualne nastawienie samego Kloppa, który po odejściu z Liverpoolu świadomie zdecydował się na zmianę kierunku kariery.

🚨❌ EXCL | Jürgen Klopp’s agent Marc Kosicke tells me about the latest comments from Enrique Riquelme:



“It’s annoying! Jürgen Klopp is happy in his role at Red Bull and has no ambitions to work as a coach at a club.”



Real Madrid chapter is currently closed for him -… pic.twitter.com/YqXbHQigHs — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 5, 2026

Co ciekawe, istnieje jeden scenariusz, który mógłby w przyszłości skłonić Kloppa do powrotu do zawodu trenera. Jedyną realną opcją byłoby objęcie reprezentacji Niemiec. Wszystko wskazuje na to, że nowym trenerem Królewskich zostanie Jose Mourinho. Portugalczyk zostanie wykupiony z Benfiki Lizbona za 15 milionów euro.