Urban zabrał głos ws. Pietuszewskiego. „To nic nie zmieni”

Jan Urban zdaje się mieć już dość pytań o powołanie Oskara Pietuszewskiego i w rozmowie ze "Sport.pl" mówi, że kolejne pytania w tej kwestii są bez sensu, bo to nic nie zmieni.

Igor Jakubowski / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Oskar Pietuszewski walczy o powołanie do kadry

Reprezentacja Polski już pod koniec marca rozegra dwa (oby) bardzo ważne, a właściwie najważniejsze mecze w ostatnich latach. To właśnie poprzez baraże być może prowadzić będzie nasza droga na zbliżający się wielkimi krokami mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Innej drogi już nie ma i wszystko rozstrzygnie się najpierw w starciu z Albanią w Warszawie, a następnie – miejmy nadzieję – w rywalizacji ze zwycięzcą pary Szwecja – Ukraina.

W ostatnich dniach i tygodniach jednak numerem jeden w kontekście zbliżającego się zgrupowania kadry, są powołania. Szczególnie dotyczy to jednego nazwiska, które do tej pory selekcjoner raczej pomijał. Oskara Pietuszewskiego. Skrzydłowy FC Porto ma dobre, a może nawet bardzo dobre początki w Portugalii, zbiera dobre recenzje i zdaniem wielu – chyba nawet zdecydowanej większości – powinien otrzymać przynajmniej zaproszenie od Jana Urbana na zgrupowanie.

Do sprawy kolejny raz odniósł się jednak sam selekcjoner, który naturalnie nie chce wyjawić, czy powoła gracza FC Porto, ale także wydaje się już zirytowany ciągłymi pytaniami o tego gracza.

– Choćby nie wiem ile razy jeszcze dziennikarze pytali mnie o powołanie Oskara Pietuszewskiego na mecze barażowe o mundial, nie zmieni to jego sytuacji. Decyzja w tej sprawie wciąż nie zapadła. Być może uznamy, że warto powołać go na baraże, ale tak samo prawdopodobne jest, że będzie nadal grał w zespole młodzieżowym – powiedział Jan Urban w rozmowie ze „Sport.pl”.

