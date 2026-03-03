Aż 76 procent kibiców FC Barcelony zdecydowało, że kontrakt Roberta Lewandowskiego nie powinien zostać przedłużony. To dane z ankiety serwisu "Barca Universal", w której udział wzięło około 10 tysięcy fanów.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Kibice Barcelony zagłosowali za odejściem Lewandowskiego

FC Barcelona cały czas zastanawia się, co dalej z Robertem Lewandowskim. Nie ma żadnych wątpliwości, że przyszłość Polaka w Dumie Katalonii wisi na włosku i trudno dziś przewidzieć, co ostatecznie stanie się ws. jego kontraktu. A ten przecież wygasa już za kilka miesięcy; wraz z końcem czerwca. Można jednak domniemywać, że ostatnie słabsze występy napastnika nie są korzystne dla potencjalnych negocjacji.

Poza tym większość sygnałów, które docierają z Barcelony mówi raczej o poszukiwaniu nowego napastnika. Jeden z bliskich współpracowników Joana Laporty stwierdził nawet, że nie ma obecnie w planach przedłużenia umowy Lewandowskiego. Wpływ na ostateczną decyzję FC Barcelony może mieć także głos kibiców, a ci wypowiedzieli się dość jednoznacznie.

Według ankiety przeprowadzonej przez serwis „Barca Universal”, fani Dumy Katalonii są za odejściem Polaka. Aż 76 procent ankietowanych zaznaczyło opcję, że kontrakt Roberta Lewandowskiego nie powinien zostać przedłużony. To oznacza, że tylko 24 proc. ankietowanych chce jego pozostania. Próba badawcza to około 10 tysięcy kibiców.

Robert Lewandowski w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 32 mecze, w których zdobył 14 goli oraz zanotował trzy asysty. Łącznie dla Dumy Katalonii strzelił 115 goli w 179 meczach. To świetny wynik, który klasuje 37-latka w czołówce najlepszych strzelców zespołu w historii. Serwis „Transfermarkt” wycenia napastnika i kapitana reprezentacji Polski na 9 milionów euro.

