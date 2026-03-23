Urban widzi w tym duży problem reprezentacji Polski. „Obyśmy trafili”

Reprezentacja Polski w czwartek zagra z Albanią bez kontuzjowanego Łukasza Skorupskiego. Jan Urban uważa, że decyzja w sprawie obsady bramki na ten mecz będzie kluczowa.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Kto w bramce na Albanię? Urban żałuje absencji Skorupskiego

Reprezentacja Polski w czwartek zagra z Albanią w ramach półfinału baraży. W przypadku zwycięstwa, zmierzy się w finale z wygranym meczu Ukraina – Szwecja. Stawką jest oczywiście awans na tegoroczne mistrzostwa świata.

Dla Jana Urbana największym problemem przed tym spotkaniem zdaje się być obsada bramki. Tuż przed zgrupowaniem kontuzji nabawił się Łukasz Skorupski, który był dotąd numerem jeden między słupkami. Wśród powołanych znajdują się Kamil Grabara, Bartłomiej Drągowski, Mateusz Kochalski oraz Bartosz Mrozek. Selekcjoner nie odbiera im umiejętności, ale ma świadomość, że w kadrze grali dotąd bardzo niewiele.

– Pomyślałem, że to się skomplikowało, bo wydaje mi się, że Łukasz broniłby w tym spotkaniu. Mimo wszystko ma jednak najwięcej doświadczenia. Ja uważam, że tego doświadczenia reprezentacyjnego w bramce nie mamy. Decyzja o obsadzie bramki będzie bardzo ważna i obyśmy z nią trafili – zaznaczył Urban podczas konferencji prasowej.

Naturalnym wyborem wydaje się być Grabara, który zagrał w reprezentacji trzy spotkania. Przez cały sezon spisuje się dobrze w barwach Wolfsburga, choć jego drużyna mocno zawodzi i walczy tylko o utrzymanie w Bundeslidze. Drągowski natomiast zimą trafił do Widzewa Łódź. Ani Kochalski, ani Mrozek do tej pory nie zagrali jeszcze dla seniorskiej kadry.