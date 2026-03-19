Urban się ugiął. Pierwsza tak otwarta deklaracja ws. Pietuszewskiego

"Ma duże szanse na powołanie" - powiedział Jan Urban w rozmowie z "RMF FM" na temat Oskara Pietuszewskiego. Selekcjoner skomentował także obsadę pozycji bramkarza pod nieobecność Łukasza Skorupskiego.

Igor Jakubowski / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Reprezentacja Polski już w czwartek 26 marca zmierzy się w półfinałowym starciu przeciwko Albanii w barażach o awans na mistrzostwa świata w 2026 roku. Ta droga to ostania ścieżka szansy dla Biało-Czerwonych w drodze na mundial, ale z pewnością nie będzie łatwa. Bo choć zdajemy się być faworytami – przynajmniej minimalnymi – w pierwszej rywalizacji, to ewentualny finał ze Szwecją lub z Ukrainą może być dużo trudniejszy.

W ostatnim czasie sporo mówi się jednak o powołaniach. Przede wszystkim najgorętszym nazwiskiem jest Oskar Pietuszewski, który świetnie prezentuje się w FC Porto. Poza tym wiele wątpliwości wzbudza pozycja bramkarza, gdyż pod nieobecność Łukasza Skorupskiego brakuje typowej „jedynki”. Co nieco powiedział w tych dwóch spawach Jan Urban w rozmowie z „RMF FM”.

– Lista jest, ale kilka pozycji trzeba przedyskutować. Nie wiem jeszcze wszystkiego, są pozycje, na których mam wątpliwości […]. Oskar Pietuszewski ma duże szanse. Od stycznia prezentuje się bardzo dobrze w zagranicznym klubie, strzela bramki – powiedział Jan Urban w rozmowie z radiem „RMF” z wyraźnym uśmiechem na twarzy, co sugerować może jednoznaczną decyzję.

– Łukasz Skorupski broniłby w barażach. Miał na to duże szanse. Sytuacja się jednak skomplikowała. Wspólnie z trenerami bramkarzy będziemy rozmawiać, co dalej. Można powiedzieć, że Kamil Grabara lub Bartłomiej Drągowski teraz walczą o to miano. Mamy wątpliwości dotyczące dwóch pozycji […]. Zobaczymy czy powołamy Krzysztofa Piątka, czy Mateusza Żukowskiego – dodał.

Zobacz także: Borek nie ma wątpliwości. Lewandowski pobije ten rekord