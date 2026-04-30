Kroos ma namówić słynnego trenera, żeby przejął Real Madryt

Real Madryt musi wybrać nowego trenera. Faworytem mediów jest Jose Mourinho, ale w klubie mocno naciskają na Juergena Kloppa. Szkoleniowca do podjęcia pracy w Hiszpanii ma namówić Toni Kroos - informuje Ramon Alvarez de Mon.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Toni Kroos

Klopp trenerem Realu Madryt?! Kroos spróbuje go namówić

Kto zostanie nowym trenerem Realu Madryt? To pytanie zadaje sobie każdy kibic piłki nożnej. Wiadomo już, że Alvaro Arbeloa na pewno nie poprowadzi zespołu w sezonie 2026/2027. Niewykluczone jednak, że znajdzie się w sztabie szkoleniowym w roli asystenta. Ostatnio pojawiła się informacja, że jeśli Jose Mourinho zostanie zatrudniony, znajdzie miejsce dla Hiszpana w swoim sztabie.

Mourinho to faworyt wielu ekspertów. Natomiast w klubie od dawna marzą o zatrudnieniu Juergena Kloppa. 58-latek po kampanii 2023/2024 zakończył trenerską karierę, ale pozostał w futbolu. Obecnie pracuje jako dyrektor w strukturach grupy Red Bull.

Plotki o przyjściu Kloppa do Królewskich pojawiają się od dawna. Do tej pory były opiekun Liverpoolu dementował możliwość podjęcia pracy na Bernabeu. Mimo to w Madrycie wierzą, że uda im się przekonać słynnego trenera do powrotu na ławkę. Jak poinformował dziennikarz Ramon Alvarez de Mon, pomóc ma Toni Kroos. Były piłkarz ma namówić rodaka do podjęcia wyzwania.

Wybór nowego trenera ma nastąpić pomiędzy zakończeniem sezonu a startem Mistrzostw Świata. Nadchodzący mundial ogranicza dostępne opcje. Kilku kandydatów, o których pisały media jak Lionel Scaloni, Didier Deschamps czy Mauricio Pochettino prowadzą reprezentacje i będą dostępni nie wcześniej niż po zakończeniu Pucharu Świata.