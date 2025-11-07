Urban ogłosił powołania. Oto kadra na mecze z Holandią i Maltą

Jan Urban ogłosił powołania do reprezentacji Polski na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Oto lista zawodników na eliminacyjne mecze do Mistrzostw Świata 2026.

Igor Jakubowski / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Powołania do reprezentacji Polski na ważne spotkania

Selekcjoner reprezentacji Polski ogłosił powołania do kadry na listopadowe spotkania eliminacyjne do Mistrzostw Świata 2026 z Holandią i Maltą. Obecnie Polacy zajmują drugie miejsce w grupie G z trzema punktami straty do Holandii i trzema oczkami przewagi nad trzecią Finlandią, która ma rozegrany o jeden mecz więcej.

Będą to ostatnie dwa mecze eliminacyjne. Awans z pierwszego miejsca jest mało prawdopodobny, ale nie niemożliwy, jeśli udałoby się pokonać Holendrów, a następnie nie zdobyliby oni kompletu punktów w spotkaniu z Litwą. W takim scenariuszu wystarczyłoby pokonać Maltę, żeby zapewnić sobie udział na MŚ 2026.

Obecnie jednak wydaje się, że reprezentacja zajmie drugie miejsce w grupie. To będzie oznaczało, że w marcu będą czekały ją baraże. Spadek na trzecie miejsce jest mało prawdopodobny, ponieważ przy tej samej liczbie punktów o miejscu w tabeli decyduje bilans bramkowy, który Polska ma znacznie lepszy (+6) niż Finlandia (-5).

Powołania do reprezentacji Polski na mecze z Holandią i Maltą:

Bramkarze: Drągowski, Grabara, Skorupski, Tobiasz

Obrońcy: Bednarek, Cash, Kędziora, Kiwiora, Szcześniak, Wiśniewski, Wszołek, Ziółkowski

Pomocnicy: Grosicki, Kamiński, Kapustka, Kozłowski, Rózga, Skóraś, Slisz, S. Szymański, Zalewski, Zieliński

Napastnicy: Lewandowski, Piątek, Świderski, Buksa

🆕 POWOŁANIA

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił listę zawodników powołanych na listopadowe zgrupowanie oraz mecze z Holandią i Maltą. 🇵🇱 pic.twitter.com/GQmyL9uEB9 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 7, 2025

W porównaniu do październikowego zgrupowania wypadli Jakub Piotrowski, Arkadiusz Pyrka oraz Przemysław Frankowski. W ich miejsce wskoczyli obrońca Górnika Zabrze Kryspin Szczesniak, pomocnik Sturm Graz Filip Rózga oraz Adam Buksa.

Reprezentacja pod wodzą Jana Urbana zmierzy się najpierw w piątek 14 listopada z Holandią na PGE Narodowym w Warszawie. Następnie trzy dni później w poniedziałek 17 listopada czeka ją starcie z Maltą na wyjeździe. Oba spotkania rozpoczną się o godzinie 20:45.

Zobacz także: Prezes Rayo ostro odpowiedział Lechowi. Nawiązał do Messiego i Ronaldo