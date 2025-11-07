Prezes Rayo ostro odpowiedział Lechowi. Nawiązał do Messiego i Ronaldo

Rayo odpowiedziało na filmik Lecha
Przed meczem Rayo Vallecano z Lechem Poznań w Lidze Konferencji w sieci pojawiło się nagranie pokazujące, jak polski klub śmieje się ze stanu szatni na stadionie Vallecas. Wideo szybko obiegło cały internet i wywołało oburzenie w Hiszpanii. Prezes Rayo, Martin Presa nie ukrywał rozczarowania, nazywając zachowanie poznaniaków brakiem klasy i szacunku. Podkreślił, że w tych samych pomieszczeniach przebierali się Cristiano Ronaldo czy Leo Messi i nigdy nie mieli żadnych zastrzeżeń.
– To zachowanie jest żałosne i nie do obrony. Tutaj przebierali się Cristiano i Messi i żaden z nich nie miał zastrzeżeń. Żaden piłkarz Lecha nie dorasta im do poziomu sportowego – powiedział w rozmowie Presa w wywiadzie z Movistar Plus+. Dodał również, że Vallecas spełnia wszystkie wymogi UEFA.
– To może nie jest luksusowa szatnia, ale jest godna – zaznaczył prezes hiszpańskiego zespołu. Podkreślił też, że wyśmiewanie się z innych klubów nie ma nic wspólnego z duchem sportu. Według niego takie zachowanie tylko podsyca emocje.
– Futbol jest po to, by łączyć, a nie dzielić – dodał. Zwrócił też uwagę na problemy finansowe i organizacyjne. Przyznał, że jego zespół nie ma takich możliwości jak niektóre europejskie drużyny.
– Nie mamy tyle szczęścia co oni dzięki pomocy miasta, ale robimy, co możemy – zakończył Presa.