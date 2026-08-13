Jednak nie Wieczysta. Z tym klubem łączony jest Koulouris

17:48, 13. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  sportal.gr

Efthymios Koulouris niedawno był łączony z Wieczystą Kraków, ale już wiadomo, że na pewno nie wróci do Ekstraklasy. Z informacji serwisu sportal.gr wynika, że Grek znalazł się na radarze PAOK-u Saloniki.

Efthymios Koulouris
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Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Efthymios Koulouris

Koulouris na radarze PAOK-u Saloniki

Efthymios Koulouris w latach 2023-2025 był gwiazdą PKO BP Ekstraklasy, broniąc barw Pogoni Szczecin. Łącznie w 84 meczach strzelił aż 52 bramki, wygrywając koronę króla strzelców w sezonie 2024/2025. Pod koniec lata tamtego roku przeniósł się za 4 mln euro do Al-Ula. To drugoligowy zespół z Arabii Saudyjskiej. Nie udało im się awansować do Saudi Pro League, więc niewykluczone, że 30-latek odejdzie.

Nie tak dawno łączono go z powrotem do Polski. Zainteresowana miała być Wieczysta Kraków. Finalnie pogłoski zdementował Sławomir Peszko, czyli dyrektor sportowy klubu. Okazuje się, że Koulouris może trafić do ojczyzny i drużyny, w której kiedyś grał.

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Według informacji serwisu sportal.gr Koulouris znalazł się w kręgu zainteresowań PAOK-u Saloniki. Co ciekawe, jest wychowankiem tego klubu. W barwach „Dwugłowego Orła Północy” występował w latach 2014-2019. Łącznie zagrał w 83 meczach.

Nic nie jest jeszcze przesądzone. W pierwszej kolejności odejść musiałby Alexander Jeremejeffa. Szwed ma być blisko odejścia, więc jeśli plotki się potwierdzą, Koulouris ma być kandydatem numer jeden, żeby zastąpić go w zespole. Innym potencjalnym wzmocnieniem może być także Joselu, czyli były gracz Realu Madryt. Trzeba poczekać na rozwój wydarzeń i kolejne informacje.

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