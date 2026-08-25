Barcelona bierze nowego bramkarza. Szczęsny spadnie w hierarchii

FC Barcelona jest blisko sfinalizowania transferu Dominika Livakovicia. Hiszpańskie media wieszczą czarny scenariusz dla Wojciecha Szczęsnego. Według serwisu Cadena SER były reprezentant Polski spadnie w hierarchii.

fot. LE PICTORIUM Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny spadnie w hierarchii bramkarzy FC Barcelony

FC Barcelona w ostatnim tygodniu letniego okna transferowego postanowiła zaskoczyć kibiców. Niespodzianką będzie ściągnięcie nowego bramkarza. W najbliższych dniach kontrakt z klubem podpisze Dominik Livaković. Reprezentant Chorwacji dołączy na zasadzie transferu definitywnego z Fenerbahce. Katalończycy zapłacą za wicemistrza świata z 2018 roku jedynie dwa miliony euro plus dodatkowe dwa miliony w formie bonusów.

W środę (26 sierpnia) Chorwat ma przejść testy medyczne, a następnie podpisać umowę. Początkowo plan zakładał, że Livaković zostanie wypożyczony do Dinamo Zagrzeb na cały sezon 2026/2027. Do Barcelony miał wrócić latem przyszłego roku i wtedy zastąpić Wojciecha Szczęsnego. Plan się zmienił.

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Z doniesień Cadena SER wynika, że Livaković od razu zostanie w Barcelonie. Co więcej, natychmiast zajmie miejsce Polaka jako zmiennik Joana Garcii i nowy numer dwa wśród bramkarzy. Oznacza to, że Szczęsny spadnie w hierarchii i zostanie numerem trzy bez jakichkolwiek szans na grę.

Szczęsny jest związany z Barceloną od października 2024 roku. Dla mistrza Hiszpanii specjalnie wznowił karierę, pomagając im w trudnej sytuacji po kontuzji Marca-Andre ter Stegena. Z nim w bramce sięgnęli po potrójną koronę. Łącznie wystąpił w 42 meczach, w których 14 razy zachował czyste konto.