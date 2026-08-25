Barcelona zdecydowała ws. Alvareza. Wiadomo, co z wielkim transferem

FC Barcelona zaczeka do końca okna transferowego, licząc, że uda im się pozyskać Juliana Alvareza - informuje serwis El Desmarque. Taką decyzję na wspólnym spotkaniu podjęli Deco, Joan Laporta i Hansi Flick.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona poczeka na transfer Alvareza

FC Barcelona nie nauczyła się na błędach z przeszłości. Obecna sytuacja przypomina ten sam scenariusz, który kibice Blaugrany oglądali w ostatnich latach, gdy trwała saga transferowa z udziałem Nico Williamsa. Tym razem głównym bohaterem jest Julian Alvarez, czyli wymarzony transfer Katalończyków. Na ten moment ściągnięcie napastnika jest niemożliwe. Atletico Madryt postawiło sprawę jasno: 500 milionów euro albo nici z transferu.

W ostatnim czasie pion sportowy debatował nad potencjalnymi alternatywami. Z klubem łączono m.in. Folarina Baloguna, Viktora Gyokeresa czy Lautaro Martineza. Wygląda jednak na to, że żaden z nich nie trafi w końcówce lata na Spotify Camp Nou. Mistrz Hiszpanii musiał więc wymyślić nowy plan.

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Z informacji El Desmarque wynika, że odbyło się ważne spotkanie na linii Deco – Joan Laporta – Hansi Flick. Trzy najważniejsze osoby w Barcelonie próbowały znaleźć najlepszy sposób, jeśli chodzi o rozwiązanie problemu z pozycją napastnika. Dodajmy, że w ostatnim meczu na „dziewiątce” zagrał Raphinha.

FC Barcelona zdecydowała ws. Alvareza i podjęła decyzję, że poczeka do końca okna transferowego. Oznacza to, że w ostatnim dniu okienka Katalończycy spróbują szczęścia, pod presją czasu postarają się wymusić na Atletico sprzedaż piłkarza w uczciwej cenie. Jednocześnie ryzykują, że jeśli im się nie uda, zostaną bez klasowego i naturalnego zawodnika na pozycji numer dziewięć.