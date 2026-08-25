Śląsk Wrocław dostanie kasę od Atletico Madryt. Tego nikt się nie spodziewał

Śląsk Wrocław zarobi dodatkowe 250 tysięcy euro na transferze Arnau Ortiza - informuje Gazeta Wrocławska. Hiszpan zadebiutował w Atletico Madryt. Wcześniej zapłacili za niego 300 tysięcy euro.

Mikołaj Barbanell/ SOPA Images/ Alamy Na zdjęciu: Arnau Ortiz

Ortiz zadebiutował w Atletico. Śląsk Wrocław dostanie bonus

Śląsk Wrocław latem poprzedniego roku sprzedał piłkarza do Atletico Madryt. Arnau Ortiz zasilił szeregi trzecioligowych rezerw, których trenerem jest Fernando Torres. Pod okiem byłego znakomitego napastnika błyszczał, zdobywając aż 23 bramki w 36 meczach. Do tego dołożył 6 asyst.

Świetny sezon zaowocował powołaniem do pierwszego zespołu na przedsezonowe zgrupowanie. W trakcie treningów zachwycił Diego Simeone, który zdecydował się włączyć 24-latka na stałe do drużyny. Co więcej, piłkarz podpisał z klubem nowy kontrakt.

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Historia byłego piłkarza Śląska nie zakończyła się tylko na treningach z zespołem. W meczu z Malagą w ramach 1. kolejki La Liga Ortiz wyszedł w wyjściowej jedenastce. W debiucie w barwach Atletico spędził na boisku 57 minut, ale nie udało mu się wpisać na listę strzelców.

Debiut hiszpańskiego piłkarza ucieszył jednak władze wrocławskiego klubu. Okazuje się, że w umowie była zapisana klauzula, która gwarantuje polskiej drużynie bonus za premierowy występ Ortiza w barwach Atletico. Jak podaje Gazeta Wrocławska, na konto Śląska wpłynie 250 tysięcy euro.

Ortiz w Śląsku się nie sprawdził. Łącznie rozegrał 39 meczów, w których strzelił tylko 3 gole i zanotował 2 razy asystę.