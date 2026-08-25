Ten piłkarz nie trafi do Wisły Kraków. To koniec

Wisła Kraków i Angel Baena znowu razem? Hiszpan był łączony z Biała Gwiazdą. Jak poinformował Bartosz Karcz w Studio Reymonta, zawodnik był proponowany, ale na pewno nie trafi do krakowskiego zespołu.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Angel Baena łączony z Wisłą Kraków. Nici z transferu

Wisła Kraków wciąż może dokonać jednego lub dwóch transferów przed zamknięciem okna. Na pewno w klubie ma pojawić się defensywny pomocnik, którego poszukiwania trwają od dawna. Goal.pl jako pierwszy informował, że będzie nim Victor Meseguera z Realu Valladolid.

W ostatnim czasie media obiegła informacja, że w grę wchodzi także pozyskanie kolejnego skrzydłowego. Co ciekawe, jest to piłkarz, którego fani Białej Gwiazdy doskonale znają. Chodzi o Angela Baenę, czyli piłkarza krakowskiego zespołu w latach 2023-2025.

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Wątek powrotu Baeny do Wisły został poruszony w programie Studio Reymonta. Grzegorz Wojtowicz nie jest fanem pomysłu sprowadzenia zawodnika Widzewa Łódź. Przekonywał, że taki ruch mógłby negatywnie wpłynąć na rozwój m.in. Macieja Kuziemki. Z kolei Bartosz Karcz poinformował, że zawodnik był proponowany Wiśle, ale na pewno nie wróci do klubu. Powód? Ta pozycja jest dobrze zabezpieczona na ten moment.

– Jestem przeciwny, myślę, że może to zablokować Kuziemkę. Jest Bozić, jest Duarte, jest Youan, jest Pławiński – mówił Grzegorz Wojtowicz w Studio Reymonta.

– Był proponowany Wiśle, ale Wisła go nie weźmie. Przeważyło takie myślenie, jakie przedstawił Grzesiek – doprecyzował Bartosz Karcz.

Baena w tym sezonie zagrał w pięciu meczach i strzelił jednego gola plus zaliczył asystę. Niebawem jednak Widzew Łódź ściągnie Dariana Malesa. Nowy piłkarz ma wygryźć Hiszpana ze składu, przez co 25-latek rozgląda się za nowym pracodawcą.