Ten piłkarz nie trafi do Wisły Kraków. To koniec

17:09, 25. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Studio Reymonta

Wisła Kraków i Angel Baena znowu razem? Hiszpan był łączony z Biała Gwiazdą. Jak poinformował Bartosz Karcz w Studio Reymonta, zawodnik był proponowany, ale na pewno nie trafi do krakowskiego zespołu.

Mariusz Jop
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Angel Baena łączony z Wisłą Kraków. Nici z transferu

Wisła Kraków wciąż może dokonać jednego lub dwóch transferów przed zamknięciem okna. Na pewno w klubie ma pojawić się defensywny pomocnik, którego poszukiwania trwają od dawna. Goal.pl jako pierwszy informował, że będzie nim Victor Meseguera z Realu Valladolid.

W ostatnim czasie media obiegła informacja, że w grę wchodzi także pozyskanie kolejnego skrzydłowego. Co ciekawe, jest to piłkarz, którego fani Białej Gwiazdy doskonale znają. Chodzi o Angela Baenę, czyli piłkarza krakowskiego zespołu w latach 2023-2025.

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Wątek powrotu Baeny do Wisły został poruszony w programie Studio Reymonta. Grzegorz Wojtowicz nie jest fanem pomysłu sprowadzenia zawodnika Widzewa Łódź. Przekonywał, że taki ruch mógłby negatywnie wpłynąć na rozwój m.in. Macieja Kuziemki. Z kolei Bartosz Karcz poinformował, że zawodnik był proponowany Wiśle, ale na pewno nie wróci do klubu. Powód? Ta pozycja jest dobrze zabezpieczona na ten moment.

Jestem przeciwny, myślę, że może to zablokować Kuziemkę. Jest Bozić, jest Duarte, jest Youan, jest Pławiński – mówił Grzegorz Wojtowicz w Studio Reymonta.

Był proponowany Wiśle, ale Wisła go nie weźmie. Przeważyło takie myślenie, jakie przedstawił Grzesiek – doprecyzował Bartosz Karcz.

Baena w tym sezonie zagrał w pięciu meczach i strzelił jednego gola plus zaliczył asystę. Niebawem jednak Widzew Łódź ściągnie Dariana Malesa. Nowy piłkarz ma wygryźć Hiszpana ze składu, przez co 25-latek rozgląda się za nowym pracodawcą.

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