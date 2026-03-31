Świderski strzelił ważnego gola. Polacy nie odpuszczają [WIDEO]

22:11, 31. marca 2026 22:41, 31. marca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski

Karol Świderski zdobył wyrównującą bramkę dla reprezentacji Polski w meczu o awans na mundial. Biało-Czerwoni remisują ze Szwecją w Solnie (2:2).

Karol Świderski
Na zdjęciu: Karol Świderski

Trafienie Karola Świderskiego

Reprezentacja Polski wciąż pozostaje w grze o awans na mistrzostwa Świata 2026. Na Biało-Czerwonych w wielkim turnieju czekają już rywale – Holandia, Tunezja i Japonia. We wtorkowy wieczór Polacy rozgrywają wyjazdowe spotkanie ze Szwecja w Solnie, nieopodal Sztokholmu.

Zespół Jana Urbana przystępował do tego meczu po cennym zwycięstwie nad Albanią (2:1) w półfinale baraży. Na PGE Narodowym w Warszawie na listę strzelców wpisali się Robert Lewandowski oraz Piotr Zieliński. Z kolei Szwedzi w meczu półfinałowym pokonali Ukrainę (3:1).

Do przerwy to Szwedzi prowadzili z Polakami 2:1. Dla gospodarzy trafili Anthony Elanga i Gustaf Lagerbielke. Natomiast ważnego gola dla Polaków strzelił Nicola Zalewski. W 55. minucie po znakomitym rozegraniu Biało-Czerwoni doprowadzili do wyrównania. Zalewski zagrał wzdłuż bramki, a Karol Świderski z bliska się nie pomylił.

Napastnik Panathinaikosu wyszedł w podstawowym składzie, choć w meczu z Albanią rozpoczął na ławce. Dla 29-latka była to 15. bramka w 50 występie w narodowej kadrze.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości