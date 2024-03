Robert Lewandowski wziął udział w konferencji reprezentacji Polski przed barażami o awans na EURO 2024. Nasz kapitan opowiedział o zmianach, jakich dokonał, żeby wrócić do świetnej formy.

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w ostatnich tygodniach imponuje dyspozycją

Lewy po kilku słabszych miesiącach ponownie wygląda jak za dawnych lat

Napastnik na konferencji reprezentacji Polski wyjawił, co zmienił w swoich treningach

Lewandowski: Wiedziałem, co muszę poprawić

Robert Lewandowski imponuje znakomitą formą w ostatnich tygodniach, co przekłada się na świetne wyniki Barcelony. 35-letni napastnik na dzisiejszej konferencji prasowej reprezentacji Polski opowiedział o zmianach, jakich dokonał, żeby wrócić do dawnej dyspozycji.

– Myślę, że okres świąteczny spędzony z rodziną był czasem, który dał mi wiele odpowiedzi na pytania, które pojawiały się w 2023 roku i na początku nowego roku. Wiedziałem, co mam robić, co mam poprawić, dlaczego to nie funkcjonuje tak, jak powinno – powiedział Robert Lewandowski na poniedziałkowej konferencji prasowej.

– Miałem świadomość, że muszę trochę zmienić trening, bardziej podejść indywidualnie, postawić większy akcent na fizyczność. Robiłem interwały czy ćwiczenia specyficzne, po których lepiej się czuję. Treningi klubowe również się ostatnio zmieniły, zwiększyliśmy intensywność. Nie tylko ja, ale i cała FC Barcelona na tym korzysta – dodał.

– Mam nadzieję, że teraz będziemy szli tylko do przodu i liczę, że swoją postacią i obecnością na boisku pomogę także reprezentacji Polski w awansie na Mistrzostwa Europy – zakończył.