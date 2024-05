Selekcjoner Biało-czerwonych zaniepokojony. Kłopoty zdrowotne obrońcy

Michał Probierz powiedział na łamach "WP SportoweFakty", że może się okazać, iż Matty Cash nie pojedzie na Euro 2024. - Ale to lekarze zdecydują - mówi.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Matty Cash ominie Euro 2024?

Selekcjoner Michał Probierz wyśle szeroką listę powołań na zbliżające się Mistrzostwa Europy w Niemczech już 29 maja. Okazuje się, że w turnieju może zabraknąć Matty’ego Casha, który zmaga się z problemami zdrowotnymi. Piłkarz Aston Villi nie zagrał w ostatnim meczu z Liverpool (3:3) w Premier League, gdyż nabawił się urazu łydki. 15-krotny reprezentant Polski wypadł z meczu barażowego z Walią z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego uda.

Probierz wyjaśnił, że na dzisiaj Cash ma kłopot. Lekarze klubowi są w kontakcie ze sztabem medycznym reprezentacji. – Może się okazać, że Casha nie będzie na Euro, ale to lekarze zdecydują – dodał.

Ostateczna decyzja o udziale 26-latka na Euro 2024 zależy od postępów w rehabilitacji. Jednak obecna sytuacja wskazuje na poważne wyzwanie w kontekście jego powrotu do pełnej sprawności na czas turnieju. Selekcjoner odniósł się też do sytuacji Piotra Zielińskiego, który też nie jest w pełni sił. – Mam informację, że ma zagrać w ostatniej kolejce w Napoli. Na razie się leczy – zdradził.

Poruszony został też temat Arkadiusza Milika, który według rożnych wieści ma mieć trudne relacje z Probierzem. – Ludzie piszą i mówią, że ja go nie lubię. Akurat nie mam żadnych podstaw, by tak było. Cenię Arka jak każdego piłkarza. Wspierałem go też podczas zgrupowania. Tak samo jak inni zawodnicy, Arek jest w kręgu moich zainteresowań przed Euro – odpowiedział selekcjoner.