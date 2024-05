PA Images / Alamy, PHC Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Grabara myślami poza Kopenhagą?

Trwa walka o mistrzostwo Danii. Do końca sezonu pozostały już tylko dwa mecze. FC Kopenhaga po niespodziewanej domowej porażce z Midtjylland traci do lidera, którym są Wilki z Herning, trzy punkty. Czy Kamil Grabara pozbawił swoją ekipę szans na końcowy triumf? Polski bramkarz popełnił koszmarny błąd przy pierwszym trafieniu dla rywali. Jego wpadkę wykorzystał Franculino. Blisko kwadrans później wynik podwyższył Charles – tym razem nie popisał się Denis Vavro. Ostatecznie stołeczny zespół przegrał 1:2.

Jesper Christiansen, legenda klubu, tłumaczy przyczynę dekoncentracji golkipera. Christiansen, który sam był golkiperem, przedstawił swój punkt widzenia w rozmowie dla Tipsbladet:

– To była bardzo, bardzo łatwa piłka, którą już złapał w głowie i ruszył do następnej sytuacji. Przez to był trochę nieskoncentrowany. To ogromny błąd i już wcześniej mówiłem, że w tym kluczowym momencie sezonu ważne jest, aby mieć bramkarza, który może dać z siebie wszystko.

Czterokrotny mistrz Danii nawiązał także do sytuacji związanej z przyszłością 25-latka. Kamil Grabara od nowego sezonu będzie występował w Wolfsburgu:

– Jakie jest wyjaśnienie, można się tylko domyślać. Można powiedzieć, że to dlatego, że ma już nowy klub, ale może też chodzić o wiele innych rzeczy. Ale jedno jest pewne – w poprzednich sezonach nie zdarzały mu się takie błędy. Sam też doświadczyłem tego, że jeśli zmieniasz drużynę, może to przyczynić się do obniżenia twojego poziomu. Nie sądzę, żeby jego poziom naprawdę spadł, chociaż przyznaję, że popełnił trzy błędy przeciwko Manchesterowi City i Aarhus, a potem ten wczorajszy. Naprawdę duże błędy, które normalnie się u niego nie pojawiają – dodał Christiansen.

Grabara ma przed sobą dwa ostatnie mecze dla Kopenhagi. W tabeli duńskiej Superligi prowadzi Midtjylland, które ma dwa punkty przewagi nad Broendby i trzy nad FCK.

